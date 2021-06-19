كريم طبيعي سحري مزيل للعرق وتفتيح تحت الابطين كريم الشبه والمسك

كريم طبيعي سحري مزيل للعرق وتفتيح تحت الابطين مزيل العرق هو من الضروريات اليومية التي لا تستطيع النساء العيش بدونها، لكن هل تعلم أنه يمكنك استبدال ان تستبدل مزيل العرق الذي تشتريه في السوق بكريم طبيعي مزيل للعرق صنع طبيعياً؟ إنه يفعل نفس الشيء، وفي هذه الحالة يكون آمن للغاية، والسبب يرجع أن هذا الكريم لا يحتوي على أي مواد كيميائية الذي يعمل على إضرار جسدك. نعم، بخلاف ذلك، فهي رخيصة وتتطلب القليل من الوقت للتحضير.

كريم طبيعي سحري مزيل للعرق وتفتيح تحت الابطين

المكونات المستخدمة:

القليل من الشبة بعد تقطيعها.

ملعقة من مسحوق المسك (يمكنك شراؤه من العطار).

2 ملاعق ممتلئة من النشا.

كريم الشبه للتخلص من العرق قومي بوضع الشبة التي قومتي بتقطيعها في إناء صغير والتي يبلغ حجمها ما يقرب من حوالي 10 ملعقة ممتلئة من الشبة المطحونة وضيفي عليهم نشا الذرة ومسحوق المسك وقومي بطحنهم بشكل جيد، ثم يعد ذلك قومي باستخدام هذا المزيج بعد الاستحمام بشك مباشر.

كريم طبيعي للعرق كريم الشبة وماء الورد

المكونات المستخدمة:

4 ملعقة قليلة من الشبة وذلك المعيار بعد تقطيعها وطحنها بشكل جيد.

2 ملعقة ممتلئة من مياه الورد.

كميات قليلة للغاية من المسك الأبيض.

6 ملعقة قليلة من نشا الذرة.

في بداية الامر قومي بتحضير إناء وقومي بوضع كميات الشبة المذكورة ومعه الكمية المرغوب فيها من المسك ومعه ملعقتان من ماء الورد وكذلك الكمية المذكورة من النشا وقومي بمزجهم بشكل جيد حتى تحصلين على عجينه متماسكة كريمية، في نهاية الامر بعد ما تم الانتهاء من تجهيز الوصفة اغلقي الاناء بشكل محكم وقومي بوضعها في الثلاجة ويتم استعماله بعد الاستحمام.