بدون تكلفة اصبغي شعرك باللون الاحمر في المنزل وغيري استايل شعرك بلون جرئ وجذاب

يعد اللون الأحمر من صبغات الشعر الجريئة والمميزة التي ترغب النساء في تجربتها، ولكنها تخشي تلف شعرها بسبب المواد الضارة التي تحتوي عليها الصبغة الكيميائية، وأيضًا التكاليف الباهظة التي تدفعها في صالونات التجميل، فترغب النساء في الحصول علي شعر ذات لون احمر جريء دون أن يتسبب لشعرها أي ضرر، واليوم نقدم لكِ سيدتي وصفات طبيعية وآمنة من مطبخكِ لصبغ شعرك باللون الأحمر الجريء.

تتعدد وصفات صبغ الشعر باللون الأحمر وجميعها بمكونات طبيعية من بيتك ومنها ما يلي:

وصفة الكركديه وزيت الزيتون

مكونات الوصفة

3ورقات من نبات الخبيزة.

3 ملاعق من مسحوق أوراق الكركديه.

ربع كوب من ماء الكركديه المغلي.

7 ملاعق زيت زيتون.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

في طبق زجاجي يتم خلط المكونات جيدًا.

بعدها يتم وضع الخليط على الشعر بواسطة فرشاة الصبغة.

يتم تغطية الشعر بقبعة استحمام لساعة كاملة.

بعدها يتم غسل الشعر بالماء المحتوي على خل التفاح فقط.

يتم استعمال الوصفة 4 مرات في الأسبوع ولمدة شهر ونصف، للحصول على اللون المرغوب فيه.

مكونات الوصفة

ربع كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير البنجر.

وعاء زجاجي.

فرشاة لفرد الخليط.

طريقة إعداد واستعمال الوصفة