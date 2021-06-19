كريم سحري من منزلك لفرد الشعر المجعد بدلاً من كريمات الفرد الكيميائية

كريم سحري من منزلك لفرد الشعر المجعد، العديد من الفتيات تسعى للحصول على شعر مفرود وناعم والتخلص من الشعر المموج، التي تسبب لها مشكلة ومعاناة عند تسريحه، فتلجأ العديد من الفتيات إلى صالون التجميل لإستخدام كريمات فرد الشعر التي قد تحتوي على مواد كيميائية، و قد تتسبب في تساقط الشعر على فترات متقاربة، وحديثنا اليوم عن كريم يساعد في فرد الشعر بشكل طبيعي، كما يستخدم أيضاً لترطيب البشرة وهو كريم جليسوليد، المستحضر الفعال في ترطيب الشعر والبشرة كما أنه يعتبر كريم سحري لفرد الشعر المموج بصورة كبيرة، تابعونا للتعرف على كيفية إستخدام هذا الكريم.

كريم سحري لفرد الشعر المجعد

يعمل كريم جليسوليد على فرد الشعر ويكسبه النعومه واللمعان ويعمل على حماية الشعر من العوامل الخارجية، كما أن هناك طرق كثيرة في إستخدامه للشعر، يمكنكم التعرف عليها من خلال الخطوات التالية.

المكونات:

عبوة من كريم جليسوليد.

زيت زيتون أو زيت لوز حلو أو جل الصبار.

طريقة التحضير:

نحضر إناء وتوضع فيه عبوة الجليسوليد ويتم تخفيفه بالزيت المفضل لديك المذكور في الأعلى .

ثم يخلط جيداً للحصول على قوام كريمي، ثم يطبق على الشعر.

بعد ذلك يتم لبس قبعة الإستحمام أو كيس بلاستيك، و يترك الكريم على الشعر لمدة ساعة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر.

الجدير بالذكر أن كريم جليسوليد من الكريمات الموجود به كمية كبيرة من الجلسرين الطبي، المفيد بشكل كبير للشعر والبشرة، حيث أنه يعمل على ترطيب البشرة وأيضا لترطيب الشعر الجاف ويمنحه اللمعان والنعومة المطلوبة، كما يساعد بشكل كبير في تثبيت الشعر الهايش، كما يمكن أيضاً استخدامه للبشرة عن طريق خلطة بالقليل من الفازلين، ويمكن أيضاً خلطه بالقليل من النشا والليمون لتبييض البشرة، ويمكن أيضاً خلطة بزيت اللوز المر لتعزيز البشرة وزيادة نضارته.