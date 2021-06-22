كوب واحد قبل النوم يذيب دهون الكرش والأرداف ويقضي على البطن المدلدله من أول أسبوع

مشروب يذيب دهون الكرش والأرداف ويقضي على البطن ،يبحث الكثير من النساء والرجال عن وصفات لتخسيس وحرق الدهون، حيث يعاني الكثير من ارتفاع الوزن، وتراكم الدهون على بعض المناطق، فيقومون بتجربة الكثير من الوصفات التي تحرق الدهون، وتساعد على التخسيس .

مشروب يذيب دهون الكرش والأرداف مشروب النعناع والجريب فروت

النعناع مفيد جداً في حرق دهون الجسم والتخلص من الكرش ويساعد في تسهيل عملية الهضم .

لترين من الماء.

قطعتين من اليوسفي أو البرتقال.

ورقتين من النعناع الطازج.

ثلج.

يمكن تحضير هذا العصير، واستهلاكه بخلط لترين من الماء، مع قطعتين من الجريب فروت أو حتى البرتقال، وقطعة من اليوسفي، واثنتين من أوراق النعناع، إلى شرائح، ووضع جميع المكونات في الثلج وتركها لمدة ساعتين؛ ثم خذ العصير الذي تم الحصول عليه وقم بشربه.

تساعد تلك الوصفة، في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم .

طريقة تحضيرمشروب الجريب فرون

وصفة التوت البري للقضاء على دهون الجسم المتراكمة

يعطي التوت البري الإحساس بالشبع لفتات طويلة لأنها يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف .

مكونات مشروب التوت البري

الماء.

التوت البري.

طريقة تحضير واستخدام مشروب التوت البري

يخلط التوت البري مع الماء ويشرب كوبًا صباحًا ومساءً.

يعتبر من أهم المشروبات التي تساعد على إذابة الدهون، لاحتوائه على كميات كبيرة من الأحماض العضوية. .

وصفة الشاي الأخضر للتخلص من دهون الكرش والأرداف

يعمل الشاي الأخضر على تقسيم الدهون لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة .

مكونات عمل الشاي الأخضر للتخسيس

ماء مغلي.

الشاي الأخضر الطازج.

طريقة تحضير واستخدام الشاي الأخضر للتخسيس

يتم غلي بعض الماء، ووضع الشاي الأخضر في كوب، ومن ثم قم بصب الماء عليه، وأتركه لبعض الوقت، ثم قم بشربه، ويمكنك تحليته بمواد التحلية الطبيعية كالعسل.

يعتبر من أشهر المشروبات التي تعمل على إذابة الدهون، خاصة إذا تم تناوله مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

بما أنه يحتوي على كميات كبيرة من المواد ذات الخصائص المضادة للأكسدة، فإنه يحافظ على صحة الجسم.

وصفة الليمون بالزنجبيل للتخسيس وحرق الدهون المتراكمة

الزنجبيل يعمل على حرق الدهون المتراكمة في الجسم وتخسيس البطن والأرداف

مكونات مشروب الزنجبيل لحرق الدهون

نصف ليمونه.

ماء مغلي.

مسحوق الزنجبيل.

طريقة تحضير واستخدام مشروب الزنجبيل

قم بغلي بعض الماء، ثم أضف في كوب بعض مسحوق الزنجبيل، وقم بإضافة الماء المغلي عليه،

وأعصر عليه النصف ليمونه، وأتركه قليلاً حتى يمتزج ثم قم بشربه.

الليمون بالزنجبيل من المشروبات الساخنة التي تعطي إحساسًا بالحيوية طوال اليوم، حيث أنه يوسع الأوعية الدموية،

ويقلل من الالتهابات في الجسم، ويزيد من نشاط عملية التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى الحرق.

نحضر كوب من الماء الدافئ ونضيف إليه عصير ليمونه واحدة .

نقلبه جيداً ثم تناوله على معدة فارغة يومياً .

سوف تلاحظين الفرق في تخسيس ونسف دهون البطن عند الاستمرار على هذا المشروب لمدة شهر .

ينصح تناول كمية كافية من الماء يومياً عدد لا يقل عن 8 أكواب يومياً لان الماء يساعد على تخلص السموم من الجسم .

يجب النوم الكافي يومياً وخاصة فترة الليل لإنها تكون نسبة الحرق بها عالية .

كما يجب التقليل من تناول المقليات والدهون .

مشروب الماء الفاتر والليمونأهم النصائح لتخسيس الجسم والبطن

وفي نهاية هذا الموضوع قدمنا لكم أبرز النقاط عن وصفات التخسيس وحرق الدهون، التي تساعد على فقدان الوزن، مثل وصفة الشاي الأخضر الفعالة، والزنجبيل بالليمون، وغيرها من الوصفات المذكورة.