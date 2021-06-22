اسهل واسرع طريقة لعمل بيتزا الطاسه بدون خميرة في 10 دقائق زى المحلات المشهورة

اسهل واسرع طريقة لعمل بيتزا الطاسه بدون خميرة ، تعتبر البيتزا من أكثر الأطعمة الشهيرة في الوطن العربي والعالم كله وهي وجبة في الأصل قادمة من دولة إيطاليا ولكنها غزت العالم كله بسرعة كبيرة جدًا، وأصبح الجميع يتفنن في صنعها وطرق إعدادها، والآن أصبحت توجد بيتزا الطاسة والتي تتميز عن البيتزا العادية التي يتم طهيها في الفرن بأنها لا تأخذ وقتًا طويلًا في الصنع كما أن طعمها مميز ومذاقها رائع ويمكن عملها بأكثر من طريقة وبمكونات مختلفة. اسهل واسرع طريقة لعمل بيتزا الطاسه بدون خميرة اسهل واسرع طريقة لعمل بيتزا الطاسه بدون خميرة المقادير المستخدمة 2 كوب كبير من الدقيق الأبيض الفاخر.

½ كوب كبير من الزبادي.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الباكينج بودر.

ذرة من الملح.

ملعقة من الزيت.

قليل من الماء. خطوات تحضير العجين قومي بخلط الدقيق وذرة الملح والبكينج بودر جيدًا إما بالعجان الكهربائي أو باليد.

قومي بإضافة الزبادي والزيت وملعقتين من الماء بشكل تدريجي.

نستمر بالعجن حتى يصبح عرق للعجين وإذا احتاجت ناء أضيفي لها القليل حتى يكون قوامها ناعم متماسك قليلًا.

اتركي العجين جانبًا بعد أن تقلبيه وتدهني وجه بالزيت. مكونات صنع صلصة البيتزا ضعي قدر على النار وقومي بوضع ملعقة من زيت الزيتون وملعقتين من الكاتشيب وملعقتين من الصلصة وقلبيهم جيدًا.

أضيفي عليهم قليل من كلًا من الفلفل الأسمر والملح وبودر الثوم.

بعد أن يغلي المزيج جيدًا قومس بإضافة ربع كوب من الماء واتركي الصلصة حتى تتسبك.

بعد تسبيك الصلصة أضيفي القليل من الزعتر ومن ثم اتركيها جانبًا لتبرد. طريقة تجهيز بيتزا الطاسة في 10 دقائق نضع الطاسة على النار حتى تسخن جيدًا قبل الاستخدام.

في نفس وقت تسخين الطاسة قومي بفرد عجينة البيتزا على الرخامة باستخدام النشابة نفس مقاس الطاسة ورشي قليل من الدقيق على الرخامة عند الفرد.

ارفعي الطاسة جانبًا وضعي العجين بها ومن ثم قومي بعمل فتحات بها باستخدام الشوكة من أجل التهوية ومن ثم قومي بوضع صلصة البيتزا وباقي الحشو كما ترغبين.

أعيدي الطاسة للنار وقومي بتغطيتها على نار هادئة.

قبل رفع الطاسة بخمس دقائق قومي بوضع الجبن الموتزريلا على البيتزا وغطيها مرة أخرى حتى تمام النضج. مكونات صنع صلصة البيتزاطريقة تجهيز بيتزا الطاسة في 10 دقائق الوسوم

اسهل واسرع طريقة لعمل بيتزا الطاسه بدون خميرة ، تعتبر البيتزا من أكثر الأطعمة الشهيرة في الوطن العربي والعالم كله وهي وجبة في الأصل قادمة من دولة إيطاليا ولكنها غزت العالم كله بسرعة كبيرة جدًا، وأصبح الجميع يتفنن في صنعها وطرق إعدادها، والآن أصبحت توجد بيتزا الطاسة والتي تتميز عن البيتزا العادية التي يتم طهيها في الفرن بأنها لا تأخذ وقتًا طويلًا في الصنع كما أن طعمها مميز ومذاقها رائع ويمكن عملها بأكثر من طريقة وبمكونات مختلفة. اسهل واسرع طريقة لعمل بيتزا الطاسه بدون خميرة اسهل واسرع طريقة لعمل بيتزا الطاسه بدون خميرة المقادير المستخدمة 2 كوب كبير من الدقيق الأبيض الفاخر.

½ كوب كبير من الزبادي.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الباكينج بودر.

ذرة من الملح.

ملعقة من الزيت.

قليل من الماء. خطوات تحضير العجين قومي بخلط الدقيق وذرة الملح والبكينج بودر جيدًا إما بالعجان الكهربائي أو باليد.

قومي بإضافة الزبادي والزيت وملعقتين من الماء بشكل تدريجي.

نستمر بالعجن حتى يصبح عرق للعجين وإذا احتاجت ناء أضيفي لها القليل حتى يكون قوامها ناعم متماسك قليلًا.

اتركي العجين جانبًا بعد أن تقلبيه وتدهني وجه بالزيت. مكونات صنع صلصة البيتزا ضعي قدر على النار وقومي بوضع ملعقة من زيت الزيتون وملعقتين من الكاتشيب وملعقتين من الصلصة وقلبيهم جيدًا.

أضيفي عليهم قليل من كلًا من الفلفل الأسمر والملح وبودر الثوم.

بعد أن يغلي المزيج جيدًا قومس بإضافة ربع كوب من الماء واتركي الصلصة حتى تتسبك.

بعد تسبيك الصلصة أضيفي القليل من الزعتر ومن ثم اتركيها جانبًا لتبرد. طريقة تجهيز بيتزا الطاسة في 10 دقائق نضع الطاسة على النار حتى تسخن جيدًا قبل الاستخدام.

في نفس وقت تسخين الطاسة قومي بفرد عجينة البيتزا على الرخامة باستخدام النشابة نفس مقاس الطاسة ورشي قليل من الدقيق على الرخامة عند الفرد.

ارفعي الطاسة جانبًا وضعي العجين بها ومن ثم قومي بعمل فتحات بها باستخدام الشوكة من أجل التهوية ومن ثم قومي بوضع صلصة البيتزا وباقي الحشو كما ترغبين.

أعيدي الطاسة للنار وقومي بتغطيتها على نار هادئة.

قبل رفع الطاسة بخمس دقائق قومي بوضع الجبن الموتزريلا على البيتزا وغطيها مرة أخرى حتى تمام النضج. مكونات صنع صلصة البيتزاطريقة تجهيز بيتزا الطاسة في 10 دقائق

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