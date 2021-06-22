طريقة عمل بسكويت الأيس كريم في المنزل

الأيس كريم من المثلجات التي يعشقها الكبير والصغير لما ما تحدثه من انتعاش للجسم وتختلف أنواع الأيس كريم المتوفرة في الأسواق, كما أصبحت في الوقت الحالي صناعة مهمة جدا وتتنافس الشركات في أنتاح اطعم مختلفة في الوقت الحالي ولكن يظل الأيس الكريم المنزلي هو الأفضل لما تحتويه من مكونات طبيعية وقد تحدثنا في مقال سابق عن طريقة تحضير الأيس كريم في المنزل, واليوم سوف نتحدث عن طريقة تحضير بسكويت الأيس كريم المتوفر في المحالات حتى نكون قد وفرنا كل السبل التي تساعدك في عمل الأيس كريم في المنزل دون الحاجة إلى الشراء من المحالات فتابعونا. كوب من الحليب السائل.

عدد واحد بيضه.

3\4 كوب من السكر البودر.

كوب من الدقيق الفاخر.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة من الفانليا.

ملعقة صغيرة من مسحوق البكينج بودر.

عدد اثنين ملعقة من العسل. طريقة التحضير الخاصة لعمل بسكويت الأيس كريم نقوم بإحضار إنآء كبير ونضع كوب الحليب في الإنآء ثم نقوم بإضافة ملعقتان الزبدة على الحليب ثم نقوم بإضافة السكر البودر. نقوم بإحضار مضرب الكهربائي ونقوم بخلط المكونات السابقة جيدا حتى يصبح مثل الكريمة. نقوم بإضافة البيضة إلى الخليط أثناء الخفق. نقوم بإضافة الفانليا والبكينج بودر والعسل إلى الخليط ونستمر في الخفق. نقوم بعد ذلك بإضافة الدقيق بشكل تدرجي إلى باقي المكونات السابقة ونستمر في الخفق حتى يصبح الخليط متجانس ثم نتركها تهدأ لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة. نقوم بعد ذلك بإحضار صينية دائرية متوسطة الحجم ونضع بداخلها ورقة زبدة ونقوم بدهنها بقليل من السمن. نأخذ قطعة من عجينة البسكويت التي اعدنها ونقوم بفرد طبقة رفيعة على ورق الزبدة بأخذها شكل دائري. نقوم بعد ذلك بادخلها الفرن على درجة حرارة 220 درجة لمدة عشرة دقائق أو عندما يتغير لون العجينة إلى اللون الذهبي نقوم بأخراجها من الفرن ونتركها تهدا لمدة لا تزيد عن دقيقة واحده حتى نستطيع تشكيلها. نحضر قمع معدني الشكل ونضع عليه العجينة وهي ساخنة ونقوم بلفها على القمع حتى تأخذ الشكل القمع. نحضر كوب القرطاس ونضع به العجينة حتى تبرد ونستطيع وقتها استخدامها وأضافه الأيس الكريم المعد مسبقا أليها ومن الممكن تزيين الأيس كريم بقطع من الكريز أو الفراولة. طريقة التحضير الخاصة لعمل بسكويت الأيس كريم الوسوم

الأيس كريم من المثلجات التي يعشقها الكبير والصغير لما ما تحدثه من انتعاش للجسم وتختلف أنواع الأيس كريم المتوفرة في الأسواق, كما أصبحت في الوقت الحالي صناعة مهمة جدا وتتنافس الشركات في أنتاح اطعم مختلفة في الوقت الحالي ولكن يظل الأيس الكريم المنزلي هو الأفضل لما تحتويه من مكونات طبيعية وقد تحدثنا في مقال سابق عن طريقة تحضير الأيس كريم في المنزل, واليوم سوف نتحدث عن طريقة تحضير بسكويت الأيس كريم المتوفر في المحالات حتى نكون قد وفرنا كل السبل التي تساعدك في عمل الأيس كريم في المنزل دون الحاجة إلى الشراء من المحالات فتابعونا. كوب من الحليب السائل.

عدد واحد بيضه.

3\4 كوب من السكر البودر.

كوب من الدقيق الفاخر.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف ملعقة من الفانليا.

ملعقة صغيرة من مسحوق البكينج بودر.

عدد اثنين ملعقة من العسل. طريقة التحضير الخاصة لعمل بسكويت الأيس كريم نقوم بإحضار إنآء كبير ونضع كوب الحليب في الإنآء ثم نقوم بإضافة ملعقتان الزبدة على الحليب ثم نقوم بإضافة السكر البودر. نقوم بإحضار مضرب الكهربائي ونقوم بخلط المكونات السابقة جيدا حتى يصبح مثل الكريمة. نقوم بإضافة البيضة إلى الخليط أثناء الخفق. نقوم بإضافة الفانليا والبكينج بودر والعسل إلى الخليط ونستمر في الخفق. نقوم بعد ذلك بإضافة الدقيق بشكل تدرجي إلى باقي المكونات السابقة ونستمر في الخفق حتى يصبح الخليط متجانس ثم نتركها تهدأ لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة. نقوم بعد ذلك بإحضار صينية دائرية متوسطة الحجم ونضع بداخلها ورقة زبدة ونقوم بدهنها بقليل من السمن. نأخذ قطعة من عجينة البسكويت التي اعدنها ونقوم بفرد طبقة رفيعة على ورق الزبدة بأخذها شكل دائري. نقوم بعد ذلك بادخلها الفرن على درجة حرارة 220 درجة لمدة عشرة دقائق أو عندما يتغير لون العجينة إلى اللون الذهبي نقوم بأخراجها من الفرن ونتركها تهدا لمدة لا تزيد عن دقيقة واحده حتى نستطيع تشكيلها. نحضر قمع معدني الشكل ونضع عليه العجينة وهي ساخنة ونقوم بلفها على القمع حتى تأخذ الشكل القمع. نحضر كوب القرطاس ونضع به العجينة حتى تبرد ونستطيع وقتها استخدامها وأضافه الأيس الكريم المعد مسبقا أليها ومن الممكن تزيين الأيس كريم بقطع من الكريز أو الفراولة. طريقة التحضير الخاصة لعمل بسكويت الأيس كريم

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