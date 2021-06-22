طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف

مزيل العرق ، من أهم مستحضرات التجميل التي يبحث عنها الناس بكثرة خلال فصل الصيف، حيث يفرز الجسم كمية كبيرة من العرق وينتج عن ذلك تكون البكتيريا والجراثيم، التي تسبب الرائحة الكريهة للجسم، وتجعل الكثيرين يتعرضون لمواقف محرجة، ولا يستطيعون أداء أعمالهم بحرية، وتجعل الناس ينفرون منهم، وبسبب ارتفاع أسعار المزيلات في محلات مستحضرات التجميل والصيدليات، تبحث الكثير من السيدات عن طرق تحضير المزيلات بالمنزل من مكونات طبيعية وغير مكلفة، وتتميز مستحضرات التجميل الطبيعية بأنها لا تسبب أي أضرار بالجلد، لأنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة والجسم، وهناك أنواع كثيرة من هذه المزيلات حسب الرائحة مثل مزيل عرق برائحة الياسمين، ويتميز برائحته الجميلة، ومزيل عرق برائحة الفل، وهناك العديد من مزيلات العرق الجميلة التي تعمل على تبييض البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي بالمنزل.

مكونات مزيل العرق الطبيعي

يحتوي هذا المزيل على مكونات طبيعية تقضي على الروائح الكريهة وتبيض منطقة الإبط وهى كما يأتي:-

10 ملاعق من الشبه المطحونة.

ملعقتان من نشا الذرة.

١ ملعقة من بودرة المسك.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضيره في المنزل من خلال خطوات بسيطة تستطيع أي سيدة أن تقوم بها وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع فيه الشبه المطحونة بشكل جيد. نضيف إلى الشبه ملعقتي النشا وملعقة بودرة المسك، ثم نقوم بمزج جميع المكونات بشكل جيد. نضع هذه الوصفة في علبة فارغة، ونستخدمها بعد الاستحمام مباشرة.

طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي بالشبه وماء الورد

تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة وهى كما يلي:-

أربعة ملاعق صغيرة شبه مطحونة.

ملعقتان من ماء الورد.

ستة ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

قطرات من المسك الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل العرق الطبيعي بالشبه بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-