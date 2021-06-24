كريم النشا والليمون المذهل قنبلة لتببيض وتفتيح البشرة والمناطق الداكنة بسرعة كبشرة الاطفال

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كريم النشا والليمون المذهل قنبلة لتببيض وتفتيح البشرة ، سر جمال البشرة يكون في المكونات والمواد التي تستخدمها الفتيات والتي تجعلها تحصل على بشرة ناعمة ناصعة البياض، فاحرصي على أن تحسنين اختيار منتجات العناية بالبشرة بدقة عالية وأن تكون من أعلى الماركات العالمية، ولكن هذا يمكن يكلفك الكثير فاعتمدي على تحضيرك لكريم النشا والليمون الطبيعي.
كريم النشا والليمون المذهل قنبلة لتببيض وتفتيح البشرة
هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها عند تحضير كريم النشا والليمون التي يحتوي كلاً منهم على عناصر طبيعية مفيدة جداً للبشرة وتساعد في تفتيحها وتنعيمها ويتم تحضيرها كما يلي:المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- عصير ليمونة.
- 4 ملاعق كبيرة لبن زبادي.
- قومي بإحضار وعاء عميق ضعي به مقدار النشا ومن ثم يتم إضافة عصير الليمون ومن ثم يتم إضافة لبن الزبادي واخلطي المكونات مع بعضهم جيداً.
- بعد أن تحصلين على عجينة ذات قوام متجانس ومن ثم يتم توزيع الخليط على البشرة وانتظري لمدة 20 دقيقة.
- ومن ثم يتم تنظيف البشرة باستخدام غسول البشرة والماء الدافئ لكي يتم إزالة ما تبقى من الخليط.
- وللحصول على نتائج فعالة يمكنك تكرار استخدام كريم النشا والليمون مرتين في الأسبوع الواحد.
- كما يجب أن لا تتعرضين لأشعة الشمس بعد الانتهاء من الاستخدام.
يعتبر من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي يمكن لكل فتاة أن تقوم في تحضيرها بالمنزل، كما أنه يعمل على تفتيح وتبيض البشرة وتغذيتها بعمق شديد جداً ويتم تحضيره واستخدامه:المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
- 1 ملعقة كبيرة ماء ورد.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- 3 ملاعق كبيرة مسحوق حليب.
- في وعاء اخلطي مسحوق الحليب مع النشا ومن يتم إضافة زيت الزيتون وعصير الليمون وماء الورد ولكن تدريجياً.
- قومي بفرد الكريم على بشرتك وركزي على المناطق الداكنة بالبشرة وانتظري لحوالي 30 دقيقة.
- ثم قومي باستخدام لوفة خشنة افركي بها البشرة ومن ثم يتم غسله بالماء الفاتر والصابون.
- يكون من الأفضل إذا قومتي بأخذ دش دافئ ثم يتم وضع كريم مرطب للجسم وبعدها يمكن أن تستمتعين بإطلالة رائعة.
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كريم النشا والليمون المذهل قنبلة لتببيض وتفتيح البشرة ، سر جمال البشرة يكون في المكونات والمواد التي تستخدمها الفتيات والتي تجعلها تحصل على بشرة ناعمة ناصعة البياض، فاحرصي على أن تحسنين اختيار منتجات العناية بالبشرة بدقة عالية وأن تكون من أعلى الماركات العالمية، ولكن هذا يمكن يكلفك الكثير فاعتمدي على تحضيرك لكريم النشا والليمون الطبيعي.
كريم النشا والليمون المذهل قنبلة لتببيض وتفتيح البشرة
هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن يتم استخدامها عند تحضير كريم النشا والليمون التي يحتوي كلاً منهم على عناصر طبيعية مفيدة جداً للبشرة وتساعد في تفتيحها وتنعيمها ويتم تحضيرها كما يلي:المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- عصير ليمونة.
- 4 ملاعق كبيرة لبن زبادي.
- قومي بإحضار وعاء عميق ضعي به مقدار النشا ومن ثم يتم إضافة عصير الليمون ومن ثم يتم إضافة لبن الزبادي واخلطي المكونات مع بعضهم جيداً.
- بعد أن تحصلين على عجينة ذات قوام متجانس ومن ثم يتم توزيع الخليط على البشرة وانتظري لمدة 20 دقيقة.
- ومن ثم يتم تنظيف البشرة باستخدام غسول البشرة والماء الدافئ لكي يتم إزالة ما تبقى من الخليط.
- وللحصول على نتائج فعالة يمكنك تكرار استخدام كريم النشا والليمون مرتين في الأسبوع الواحد.
- كما يجب أن لا تتعرضين لأشعة الشمس بعد الانتهاء من الاستخدام.
يعتبر من أفضل أنواع الكريمات الطبيعية التي يمكن لكل فتاة أن تقوم في تحضيرها بالمنزل، كما أنه يعمل على تفتيح وتبيض البشرة وتغذيتها بعمق شديد جداً ويتم تحضيره واستخدامه:المكونات:
- 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.
- 1 ملعقة كبيرة ماء ورد.
- 3 ملاعق كبيرة نشا.
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- 3 ملاعق كبيرة مسحوق حليب.
- في وعاء اخلطي مسحوق الحليب مع النشا ومن يتم إضافة زيت الزيتون وعصير الليمون وماء الورد ولكن تدريجياً.
- قومي بفرد الكريم على بشرتك وركزي على المناطق الداكنة بالبشرة وانتظري لحوالي 30 دقيقة.
- ثم قومي باستخدام لوفة خشنة افركي بها البشرة ومن ثم يتم غسله بالماء الفاتر والصابون.
- يكون من الأفضل إذا قومتي بأخذ دش دافئ ثم يتم وضع كريم مرطب للجسم وبعدها يمكن أن تستمتعين بإطلالة رائعة.
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