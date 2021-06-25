بدون الم نهائي مفعول الفازلين في إزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم والعانة في دقائق

يمكن أن تساعدك خدعة الفازلين على إزالة الشعر غير المرغوب فيه، حيث أن الفازلين مادة مصفاة ثلاث مرات، مما يضمن خلوها من الشوائب وسلامتها للاستخدام، ففي السنوات العديدة الماضية رأينا الفازلين يشق طريقه إلى كريمات البشرة والصابون والمنظفات، ومزيلات العرق، والمستحضرات، والعديد من منتجات البشرة والشعر.

فقد يوجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي يتم أستخدامها بخلطة الفازلين، حيث يستعمل الفازلين في التخلص من تسلخات الحفاضات، ويعمل على معالجة الجروح والحروق لأنه يلطف الجلد بشكل فعال وسريع، بالإضافة لحبسه للرطوبة ويساعد أيضاً على ترطيب وتنعيم البشرة الجافة، وتشقق الشفايف، وفي السطور التالية سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر من جميع المناطق في الجسم بواسطة الفازلين الطبي.

كيفية استخدام الفازلين لإزالة الشعر غير المرغوب فيه

وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم في الجسم والمناطق الحساسة.

في معظم الحالات، يستخدم الناس هذه الحيلة لإزالة شعر الإبط تشمل المناطق الأخرى التي تعاني من مشاكل الشعر في الجزء العلوي ومنطقة العانة والساقين، وستحتاج فقط إلى أربعة مكونات بسيطة لهذه الخدعة، ويمكننا بالتأكيد أن نراهن أن لديك جميعها في خزانة مطبخك.

ها هي المكونات:

1 ملعقة كبيرة دقيق غرام.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.

ابدأ بخلط جميع المكونات باستثناء الفازلين في وعاء الخلط، تأكد من أن لديك عجينة ناعمة وسميكة.

أضف نصف ملعقة صغيرة من الفازلين واستمر في الخلط.

ضعي المعجون على بشرتك في اتجاه نمو الشعر في مناطق المشاكل.

اترك المعجون ليجف تمامًا ، وعادة ما يستغرق من 5 إلى 10 دقائق.

بمجرد أن يجف المعجون ، قم بإزالته في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، اغسل بشرتك بالماء الدافئ بعد ذلك ، وهذا كل شيء

يمكنك تكرار العملية بشكل يومي مما سيوفر عليك رحلة لصالون التجميل، الحيلة مفيدة بشكل خاص للنساء اللواتي يكرهن شعر أعلى الشفاه ، لكنهن لا يرغبن في الذهاب إلى الصالون لقليل من الشعر.

طريقة تحضير خلطة الفازلين لإزالة الشعر