بملعقة نيفيا اصنعي كريم أساسي طبيعي عالي التغطية وخافي لعيوب البشرة

بملعقة نيفيا اصنعي كريم أساسي طبيعي، طريقة لعمل كريم أساس مميز وطبيعي، وخالي من أي مواد كيميائية هو ما تريد أن تعرفه كل فتاة، حيث أن كريمات الأساس منها ما قد يلحق الضرر والأذى بالبشرة، وذلك نتيجة لإحتوائه على كميات من المواد الكيميائية، والتي تعزز من تلف البشرة وظهور مشكلاتها وذلك مثل مشكلة حب الشباب، وجفاف الجلد وغيرها من المشكلات الأخرى، وفيما يلي نقدم الطريقة التي من خلالها بإمكاننا التحضير لكريم أساس بالمنزل. بملعقة نيفيا اصنعي كريم أساسي طبيعي عالي بملعقة نيفيا اصنعي كريم أساسي طبيعي عالي من الممكن الاستعانة بما يلي من المكونات التالية: عبوة كريم نيفيا للترطيب أو أي نوع مفضل لديك.

كمية من البودر المستخدم.

عبوة فارغة ويتم تعقيمها.

أداة لتقليب الخليط. التحضير لوصفة كريم الأساس: نحضر وعاء ملائم لخلط الكريم مع كمية البودر المطلوبة والتي نحصل عليها من خلال بشر البودر بالأداة .

يتم التقليب وبسرعة للمكونين معًا حتى نجد أن كمية البودر قد اختفت داخل تركيبة الكريم.

كمية البودر تكون وفقًا للرغبة، وعلى حسب ما تريده السيدة من الدرجة الخاصة باللون التي سيكون عليها الكريم.

تعبئة الخليط بالعبوة المعقمة، وحفظها في مكان بعيدًا عن الحرارة، أو ضوء الشمس، ويستعمل بعد غسل الوجه، وقبل تطبيق مساحيق التجميل. تحضير كريم الأساس باستعمال النشا تحضير كريم الأساس باستعمال النشا المكونات للوصفة: كوب نشا الذرة

الذرة.

ملعقتان شوفان ةيتم سحقهما جيدًا.

ملعقة قهوة مطحونة.

عشر نقط زيت اللوز.

عبوة فارغة. طريقة التحضير: الخلط لمكوني النشاء مع القهوة في البداية، وبعدها تتم الإضافة لزيت اللوز بالتدريج ثم نعيد التقليب مرة أخرى.

بعد التأكد من تمام المزج بين كافة المكونات، يتم وضع الخليط الناتج بالعبوة الفارغة، ويتم إحكام غلقها، وتستعمل وقت الحاجة، وبمساعدة فرشاة الميكب من الممكن توزيع الكريم فوق البشرة. استعمالات كريم الأساس استعمالات كريم الأساس يستعمل في الآتي: يوحد من درجة لون البشرة.

يخفي أي علامات قد تدل على الإرهاق، و التعب التي من الممكن أن تظهر على البشرة.

إخفاء علامات التجاعيد، أو جعل ظهورها أقل.

ثبات الميكب لأطول وقت ممكن.

ثبات الميكب لأطول وقت ممكن. يخفي الاسمرار المتواجد فوق سطح الجلد، كما أنه يخفي أي تصبغات، أو بقع داكنة، كما يقلل ظهور الندبات. الوسوم

بملعقة نيفيا اصنعي كريم أساسي طبيعي، طريقة لعمل كريم أساس مميز وطبيعي، وخالي من أي مواد كيميائية هو ما تريد أن تعرفه كل فتاة، حيث أن كريمات الأساس منها ما قد يلحق الضرر والأذى بالبشرة، وذلك نتيجة لإحتوائه على كميات من المواد الكيميائية، والتي تعزز من تلف البشرة وظهور مشكلاتها وذلك مثل مشكلة حب الشباب، وجفاف الجلد وغيرها من المشكلات الأخرى، وفيما يلي نقدم الطريقة التي من خلالها بإمكاننا التحضير لكريم أساس بالمنزل. بملعقة نيفيا اصنعي كريم أساسي طبيعي عالي بملعقة نيفيا اصنعي كريم أساسي طبيعي عالي من الممكن الاستعانة بما يلي من المكونات التالية: عبوة كريم نيفيا للترطيب أو أي نوع مفضل لديك.

كمية من البودر المستخدم.

عبوة فارغة ويتم تعقيمها.

أداة لتقليب الخليط. التحضير لوصفة كريم الأساس: نحضر وعاء ملائم لخلط الكريم مع كمية البودر المطلوبة والتي نحصل عليها من خلال بشر البودر بالأداة .

يتم التقليب وبسرعة للمكونين معًا حتى نجد أن كمية البودر قد اختفت داخل تركيبة الكريم.

كمية البودر تكون وفقًا للرغبة، وعلى حسب ما تريده السيدة من الدرجة الخاصة باللون التي سيكون عليها الكريم.

تعبئة الخليط بالعبوة المعقمة، وحفظها في مكان بعيدًا عن الحرارة، أو ضوء الشمس، ويستعمل بعد غسل الوجه، وقبل تطبيق مساحيق التجميل. تحضير كريم الأساس باستعمال النشا تحضير كريم الأساس باستعمال النشا المكونات للوصفة: كوب نشا الذرة

الذرة.

ملعقتان شوفان ةيتم سحقهما جيدًا.

ملعقة قهوة مطحونة.

عشر نقط زيت اللوز.

عبوة فارغة. طريقة التحضير: الخلط لمكوني النشاء مع القهوة في البداية، وبعدها تتم الإضافة لزيت اللوز بالتدريج ثم نعيد التقليب مرة أخرى.

بعد التأكد من تمام المزج بين كافة المكونات، يتم وضع الخليط الناتج بالعبوة الفارغة، ويتم إحكام غلقها، وتستعمل وقت الحاجة، وبمساعدة فرشاة الميكب من الممكن توزيع الكريم فوق البشرة. استعمالات كريم الأساس استعمالات كريم الأساس يستعمل في الآتي: يوحد من درجة لون البشرة.

يخفي أي علامات قد تدل على الإرهاق، و التعب التي من الممكن أن تظهر على البشرة.

إخفاء علامات التجاعيد، أو جعل ظهورها أقل.

ثبات الميكب لأطول وقت ممكن.

ثبات الميكب لأطول وقت ممكن. يخفي الاسمرار المتواجد فوق سطح الجلد، كما أنه يخفي أي تصبغات، أو بقع داكنة، كما يقلل ظهور الندبات.

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