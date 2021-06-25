بمقادير هشة ومظبوطة طريقة عمل كيكة الزبادي الاقتصادية بطعم لذيذ وخطوات سهلة

الكيكة من أهم الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس سواء كان كبار أو صغار، فهي من أكثر الأكلات الشعبية ولها طرق مختلفة ومتنوعة، والتي أصبح يصنعها الكثير من ربات البيوت، ولذلك فسوف نعرض لهن طريقة مختلفة للكيكة شهية وجميلة وبمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي تعد كيكة الزبادي سهلة وبسيطة وخفيفة على المعدة وصحية وطريقة تحضيرها كالآتي: المكونات نصف كيلو دقيق ابيض

٣ بيضات

كوب صغير من السكر

ملعقة صغيرة فانيلا

٢ علبة زبادي طبيعي

٥ ملاعق كبار من الزيت و ملعقتين من الزبدة

باكو بيكينج باودر

رشة ملح طريقة تحضير كيكة الزبادي ضعي في الخلاط الكهربائي البيض، والسكر والفانيليا وقومي بالخلط جيدًا حتى تحصلي على ضعف الحجم، و ينفش الخليط بشكل كبير

بعد ذلك قومي بإضافة الزبادي والزيت والزبد، واعيدي الخلط مرة أخرى جيدًا.

في إناء آخر احضري الدقيق مضاف إليه البيكنج باودر

وبعد ذلك أضيفي الدقيق إلى الخليط السابق، ثم قومي بالخفق المستمر.

احضري صينية بحجم مناسب للكمية، ادهني هذه الصنية بالزيت والدقيق، وأضيفي إليها الخليط

ضعيها في فرن قد تم تشغيله من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة، حتى تمام النضج واختبارها قبل خروجها من الفرن للتأكد. كيكة الزبادي اللايت كيكة الزبادي اللايت طريقة عمل كيكة الزبادي اللايت وهي الخفيفة، والتي يمكن تناولها اثناء الدايت وخطوات تحضيرها كالأتي: المكونات ٤ بيضات

كوب دقيق

كوب من السكر الأبيض

علبة زبادي خالية الدسم

رشة ملح

رشة فانيليا

باكو بيكنج باودر

كوب من التوت الأسود طريقة التحضير قومي بإحضار إناء عميق، وضعي فيه البيض والسكر والزيت والفانليا والملح والزبادي وفي النهاية البيكنج باودر.

قومي بالخفق بالمضرب الكهربائي أو اليدوي كما تشائين، وذلك حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي الدقيق إلى هذا الخليط ولكن بشكل تدريجي مع التقليب المستمر، وبعد ذلك أضيفي التوت.

واستمري في الخفق حتى تحصلي على شكل نهائي الخليط.

صبي كل هذا الخليط في صينية مبطنة بالزيت ورشة دقيق.

ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠، ولا تفتحي عليها الفرن قبل مرور ربع ساعة على الأقل.

بعد تمام النضج يمكن تزينها بالسكر البودر، وإضافة بعض التوت. الوسوم

الكيكة من أهم الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس سواء كان كبار أو صغار، فهي من أكثر الأكلات الشعبية ولها طرق مختلفة ومتنوعة، والتي أصبح يصنعها الكثير من ربات البيوت، ولذلك فسوف نعرض لهن طريقة مختلفة للكيكة شهية وجميلة وبمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي تعد كيكة الزبادي سهلة وبسيطة وخفيفة على المعدة وصحية وطريقة تحضيرها كالآتي: المكونات نصف كيلو دقيق ابيض

٣ بيضات

كوب صغير من السكر

ملعقة صغيرة فانيلا

٢ علبة زبادي طبيعي

٥ ملاعق كبار من الزيت و ملعقتين من الزبدة

باكو بيكينج باودر

رشة ملح طريقة تحضير كيكة الزبادي ضعي في الخلاط الكهربائي البيض، والسكر والفانيليا وقومي بالخلط جيدًا حتى تحصلي على ضعف الحجم، و ينفش الخليط بشكل كبير

بعد ذلك قومي بإضافة الزبادي والزيت والزبد، واعيدي الخلط مرة أخرى جيدًا.

في إناء آخر احضري الدقيق مضاف إليه البيكنج باودر

وبعد ذلك أضيفي الدقيق إلى الخليط السابق، ثم قومي بالخفق المستمر.

احضري صينية بحجم مناسب للكمية، ادهني هذه الصنية بالزيت والدقيق، وأضيفي إليها الخليط

ضعيها في فرن قد تم تشغيله من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة، حتى تمام النضج واختبارها قبل خروجها من الفرن للتأكد. كيكة الزبادي اللايت كيكة الزبادي اللايت طريقة عمل كيكة الزبادي اللايت وهي الخفيفة، والتي يمكن تناولها اثناء الدايت وخطوات تحضيرها كالأتي: المكونات ٤ بيضات

كوب دقيق

كوب من السكر الأبيض

علبة زبادي خالية الدسم

رشة ملح

رشة فانيليا

باكو بيكنج باودر

كوب من التوت الأسود طريقة التحضير قومي بإحضار إناء عميق، وضعي فيه البيض والسكر والزيت والفانليا والملح والزبادي وفي النهاية البيكنج باودر.

قومي بالخفق بالمضرب الكهربائي أو اليدوي كما تشائين، وذلك حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي الدقيق إلى هذا الخليط ولكن بشكل تدريجي مع التقليب المستمر، وبعد ذلك أضيفي التوت.

واستمري في الخفق حتى تحصلي على شكل نهائي الخليط.

صبي كل هذا الخليط في صينية مبطنة بالزيت ورشة دقيق.

ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠، ولا تفتحي عليها الفرن قبل مرور ربع ساعة على الأقل.

بعد تمام النضج يمكن تزينها بالسكر البودر، وإضافة بعض التوت.

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