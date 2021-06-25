الحمام المغربي في المنزل حمام العروسة في ٥ خطوات

الحمام المغربي في المنزل سهل وبسيط وغير مكلف للعروسة المقدمة على الزواج أو لمحبات البشرة الناعمة والنقية ، فالحمام المغربى يعمل على إزالة الجلد الميت ويقضي على آثار الحبوب والتصبغات ويخلصك من المسامات الواسعة المعروفة بإسم جلد الوزة ويقضي على الإسمرار في الركبتين والكوعين ويجعل بشرتك ناعمة ولامعة .

وأسراره في ٥ خطوات سهلة وبسيطة

قبل البدء في عمل الحمام المغربى للجسم تأكدي أن بشرتك كلها خالية تماما من أية مرطبات للحصول على أفضل نتيجة ، ويفضل عدم غسل الشعر ولبس بونيه لمنع تساقط الزيوت الموجودة في الشعر على الجسم أثناء عمل الحمام المغربي.

الخطوة الأولى : التبخير

قومي بفتح الماء الساخن لأعلى درجة في الحمام المغلق واتركه مدة لا تقل عن ربع ساعة حتى تجدي البخار قد ملأ حمامك ، يمكنك الدخول إلى الحمام إذا كان لديك بانيو ضعى فيه القليل من الملح واجلسي فيه وإذا لم يكن لديك إجلسي على كرسي في البخار لمدة ١٠ دقائق ولا تغلقي الماء الساخن حتى لايبرد الحمام وينجح معك الحمام المغربي .

الخطوة القانية : التقشير

قومى بعمل مقشر طبيعي لجسمك من مطبخك ، إخلطى سكر مع القهوة وزيت الزيتون وعسل النحل وعصير الليمون بكميات متساوية وامزجيهم جيدا وقومي بتدليك جسمك كله لمدة لا تقل عن ٥ دقائق ثم إغسلي جسمك بالماء الساخن .

الخطوة الثالثة: الصابون المغربي والليفة المغربية

قومي بفرد الصابون المغربي على جسمك بالكامل متوفر لدى العطارين لمدة ٢٠ دقيقة إذا كنتي عروسة وترغبين في نتيجة قوية وسريعة ، أو اتركيه ١٠ دقائق فقط مع التكرار مرة في الأسبوع ، قومي بفرك الصابون على جسمك بإستخدام الليفة المغربية .

الخطوة الرابعة :عمل ماسك معطر للجسم

قومي بعمل ماسك لتعطير وتفتيح جسمك بخلط كمية مناسبة من الطمي المغربي مع الحمص المطحون والترمس المطحون أو النشا مع ماء الورد وملعقة من الزيت العطري المفضل لديك وبشر مكعب مسك الأصفر ، ثم إفردي الماسك على جسمك لمدة ربع ساعة ثم اغسلي جسمك بالماء الساخن .

الخطوة الخامسة : التكييس و الترطيب

تعتمد هذه الخطوة على الزيوت المعطرة ضعي فى بخاخ ماء ورد وزيوت عطرية مثل زيت اللافندر والعود والورد ورشي بها كل جسمك ولفي كل جسمك بأكياس النايلون الخاصة بالتغليف لمدة لاتقل عن ١٠ ساعات حيث يمكنك أن تضعي الزيوت وتغلفي جسمك قبل النوم حتى صباح اليوم التالى ، وإذا كنتي لاتستطيعين تنفيذ تلك الخطوة يمكنك أن تكتفي بوضع الزيوت المعطرة لمدة ١٠ دقائق وتنشيفها بفوطة جافة .

ثم قومي بترطيب جسمك باستخدام خليط من زيت الأطفال مع زيوت عطرية وبشر مكعب المسك ، الآن إنتهى حمامك المغربي وسوف تلاحظين أن بشرتك أصبحت كبشرة الأطفال ناعمة ورائحتها جميلة ونقية وأكثر لمعان وشباب ونتيجة أفضل من الحمام المغربى فى صالونات التجميل .