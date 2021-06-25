تقدري تحصلي علي رموش وحواجب كثيفة باستخدام معلقة واحدة من الفازلين والصبار

كل فتاة أو مرأة تحب أن تحصل على رموش وحواجب كثيفه، لأنها تعمل على لفت الأنظار وتعتبر سر جمال الوجه وأيضا مصدر لكي تعطي كل فتاه الثقة في نفسها وكثير من الفتيات يتمتعون بكثافة شعر الرموش والحواجب تجعلهم يستغنون عن استخدام أي من الوصفات أو مستحضرات التجميل الضارة، حيث يعاني البعض الأخر من هؤلاء الفتيات من تساقط الشعر في هذه المناطق مما تجعلها أن تظهر بمظهر غير لائق وجذاب ويعتبر هذا التساقط مشكله كبرى لديهم وتجعلهم يلجأن إلي استخدام ما يعمل على تطويل وتكثيف شعر الرموش والحواجب، والآن سيدتي تمتعي برموش وحواجب كثيفه وطويله و من الممكن أن تحصلي عليها في مدة قليلة وبدون أي تكلفة باستخدام خلطة الفازلين مع زيت جوز الهند، حيث تعتبر هذه الخلطة هي الأكثر فعالية في الحصول على ما تحلمين به وفي أقل وقت ممكن ويوجد أيضا بجانب هذه الخلطة خلطات أخري تساعد علي تطويل وتكثيف الرموش مثل خلطة جل الصبار مع زيت اللوز. طريقة تحضير خلطة الفازلين بزيت جوز الهند ومكوناتها المكونات ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقه التحضير نأتي أولا بإناء ونضع فيه ملعقه صغيره من الفازلين ثم نضيف إليه ملعقه كبيره من زيت جوز الهند ونقوم بدمج المكونين مع بعضهم حتى يصبح مخلوط متجانس.

عليكي بإحضار قطعه من القطن النظيف وقومي بوضع قطعه القطن في هذا المخلوط الناعم المتجانس وضعيه على رموشك وحاجبك بالكامل مع التدليك.

يراعى الحرص جيدا عند استخدام هذا المخلوط في منطقه الرموش عدم ملامسه العينين.

عليكي بتكرار هذه الوصفة يوميا قبل النوم وفي خلال أسبوعين فقط سوف تحصلين على رموش وحواجب كثيفة وطويلة التي تريدين أن تحصلين عليها. طريقة تحضير خلطة جيل الصبار مع زيت اللوز ومكوناتها نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقتين من جيل الصبار ونضيف إليه معلقتان من زيت اللوز ونخلطهم جيدا.

نقوم بإحضار قطعة من القطن ونضعه به كمية من الخليط ونقوم بوضعها علي الرموش والحواجب مع التدليك جيدا ونتركها لمدة نصف ساعة تقريبا.

نقوم بتكرار هذه الوصفة يوميا قبل النوم لمدة أسبوع أو حتي تحصلين علي رموش وحواجب كثيفة وطويلة. طريقة تحضير خلطة الفازلين بزيت جوز الهند ومكوناتها المكوناتطريقه التحضيرطريقة تحضير خلطة جيل الصبار مع زيت اللوز ومكوناتها الوسوم

كل فتاة أو مرأة تحب أن تحصل على رموش وحواجب كثيفه، لأنها تعمل على لفت الأنظار وتعتبر سر جمال الوجه وأيضا مصدر لكي تعطي كل فتاه الثقة في نفسها وكثير من الفتيات يتمتعون بكثافة شعر الرموش والحواجب تجعلهم يستغنون عن استخدام أي من الوصفات أو مستحضرات التجميل الضارة، حيث يعاني البعض الأخر من هؤلاء الفتيات من تساقط الشعر في هذه المناطق مما تجعلها أن تظهر بمظهر غير لائق وجذاب ويعتبر هذا التساقط مشكله كبرى لديهم وتجعلهم يلجأن إلي استخدام ما يعمل على تطويل وتكثيف شعر الرموش والحواجب، والآن سيدتي تمتعي برموش وحواجب كثيفه وطويله و من الممكن أن تحصلي عليها في مدة قليلة وبدون أي تكلفة باستخدام خلطة الفازلين مع زيت جوز الهند، حيث تعتبر هذه الخلطة هي الأكثر فعالية في الحصول على ما تحلمين به وفي أقل وقت ممكن ويوجد أيضا بجانب هذه الخلطة خلطات أخري تساعد علي تطويل وتكثيف الرموش مثل خلطة جل الصبار مع زيت اللوز. طريقة تحضير خلطة الفازلين بزيت جوز الهند ومكوناتها المكونات ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقه التحضير نأتي أولا بإناء ونضع فيه ملعقه صغيره من الفازلين ثم نضيف إليه ملعقه كبيره من زيت جوز الهند ونقوم بدمج المكونين مع بعضهم حتى يصبح مخلوط متجانس.

عليكي بإحضار قطعه من القطن النظيف وقومي بوضع قطعه القطن في هذا المخلوط الناعم المتجانس وضعيه على رموشك وحاجبك بالكامل مع التدليك.

يراعى الحرص جيدا عند استخدام هذا المخلوط في منطقه الرموش عدم ملامسه العينين.

عليكي بتكرار هذه الوصفة يوميا قبل النوم وفي خلال أسبوعين فقط سوف تحصلين على رموش وحواجب كثيفة وطويلة التي تريدين أن تحصلين عليها. طريقة تحضير خلطة جيل الصبار مع زيت اللوز ومكوناتها نقوم بإحضار إناء ونضع به ملعقتين من جيل الصبار ونضيف إليه معلقتان من زيت اللوز ونخلطهم جيدا.

نقوم بإحضار قطعة من القطن ونضعه به كمية من الخليط ونقوم بوضعها علي الرموش والحواجب مع التدليك جيدا ونتركها لمدة نصف ساعة تقريبا.

نقوم بتكرار هذه الوصفة يوميا قبل النوم لمدة أسبوع أو حتي تحصلين علي رموش وحواجب كثيفة وطويلة. طريقة تحضير خلطة الفازلين بزيت جوز الهند ومكوناتها المكوناتطريقه التحضيرطريقة تحضير خلطة جيل الصبار مع زيت اللوز ومكوناتها

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