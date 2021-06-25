طريقه عمل فطائر الطاسة الذيذة بطريقه سريعه حيث تعد من أشهى وأسهل المعجنات حيث تتميز بسهولة التحضير ولا تحتاج إلى إشعال الفرن لتحضيرها وهى لذيذة ومغذية لاحتوائها على الحليب والزبادي ويحبها جميع أفراد الأسرة ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبساطة بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وبدون مجهود ويمكن عمل فطائر الطاسة بحشوات مختلفة ومتنوعة حيث يمكن عملها حلو مثل حشوة النوتيلا وحشوة السكر والقرفة والكاكاو ويمكن عملها حادق مثل حشوة الجبن الرومي والشيدر والموتزريلا والبسطرمة وحشوة الدجاج وحشوة اللحمة المفرومة مع شرائح الزيتون ويمكن تناولها في وجبة الفطار ووجبة العشاء ويمكن تقديمها كنوع من الحلويات للضيوف مع الشاي واليكم طريقه عمل فطائر الطاسة ألذيذة . المقادير المطلوبة لعمل فطائر الطاسة كيلو من الدقيق المنخول.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الماء الدافئ .

نصف كوب من الزيت .

علبة من الزبادي 100 جرام .

2 ملعقة كبيرة من السكر .

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر .

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل . طريقة تحضير فطائر الطاسة نبدأ بإحضار بوله ونضع بها كوب من الماء مع كوب اللبن الدافئ ثم نقوم بإضافة السكر والخميرة ونقلب بالمضرب اليدوي الخليط يتفاعل مع الخميرة لمدة خمس دقائق .

نقوم بإضافة البيكنج بودر إلى الدقيق والملح ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة بعد التفاعل ثم نضيف الخل والزبادي ونصف كوب من الزيت ونعجنها.

ثم نرش رشه من الدقيق ونقوم بعجن العجينة لمدة لا تقل عن خمس دقائق ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتى تخمر .

نحضر العجينة مرة آخري بعد أن تخمر ونقوم بتشكيلها إلى كرات ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نقوم بفرد كرات العجينة ونبدأ بحشوها بحشوات مختلفة حسب الرغبة مثل حشوة الجبن المتنوعة وهى الرومي والشيدر والكريمي والبسطرمة وشرائح الزيتون يمكنك التنويع فالحشوات حسب الرغبة حلو وحادق ثم نقوم بكى العجينة ونضغط الأطراف بشوكة ونقوم بعمل ثقوب في العجينة باستخدام الشوكة ونتركها تخمر.

نحضر طاسة سخنة على النار مصنوعة من التيفال أو الجيرانيت ونضع بها نقطة صغيرة من الزيت ثم نضع الفطائر حتى تأخذ لونا ذهبيا على كل جانب. المقادير المطلوبة لعمل فطائر الطاسةطريقة تحضير فطائر الطاسة الوسوم

طريقه عمل فطائر الطاسة الذيذة بطريقه سريعه حيث تعد من أشهى وأسهل المعجنات حيث تتميز بسهولة التحضير ولا تحتاج إلى إشعال الفرن لتحضيرها وهى لذيذة ومغذية لاحتوائها على الحليب والزبادي ويحبها جميع أفراد الأسرة ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبساطة بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وبدون مجهود ويمكن عمل فطائر الطاسة بحشوات مختلفة ومتنوعة حيث يمكن عملها حلو مثل حشوة النوتيلا وحشوة السكر والقرفة والكاكاو ويمكن عملها حادق مثل حشوة الجبن الرومي والشيدر والموتزريلا والبسطرمة وحشوة الدجاج وحشوة اللحمة المفرومة مع شرائح الزيتون ويمكن تناولها في وجبة الفطار ووجبة العشاء ويمكن تقديمها كنوع من الحلويات للضيوف مع الشاي واليكم طريقه عمل فطائر الطاسة ألذيذة . المقادير المطلوبة لعمل فطائر الطاسة كيلو من الدقيق المنخول.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الماء الدافئ .

نصف كوب من الزيت .

علبة من الزبادي 100 جرام .

2 ملعقة كبيرة من السكر .

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر .

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخل . طريقة تحضير فطائر الطاسة نبدأ بإحضار بوله ونضع بها كوب من الماء مع كوب اللبن الدافئ ثم نقوم بإضافة السكر والخميرة ونقلب بالمضرب اليدوي الخليط يتفاعل مع الخميرة لمدة خمس دقائق .

نقوم بإضافة البيكنج بودر إلى الدقيق والملح ونقلب جيدا ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة بعد التفاعل ثم نضيف الخل والزبادي ونصف كوب من الزيت ونعجنها.

ثم نرش رشه من الدقيق ونقوم بعجن العجينة لمدة لا تقل عن خمس دقائق ثم نتركها لمدة نصف ساعة حتى تخمر .

نحضر العجينة مرة آخري بعد أن تخمر ونقوم بتشكيلها إلى كرات ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نقوم بفرد كرات العجينة ونبدأ بحشوها بحشوات مختلفة حسب الرغبة مثل حشوة الجبن المتنوعة وهى الرومي والشيدر والكريمي والبسطرمة وشرائح الزيتون يمكنك التنويع فالحشوات حسب الرغبة حلو وحادق ثم نقوم بكى العجينة ونضغط الأطراف بشوكة ونقوم بعمل ثقوب في العجينة باستخدام الشوكة ونتركها تخمر.

نحضر طاسة سخنة على النار مصنوعة من التيفال أو الجيرانيت ونضع بها نقطة صغيرة من الزيت ثم نضع الفطائر حتى تأخذ لونا ذهبيا على كل جانب. المقادير المطلوبة لعمل فطائر الطاسةطريقة تحضير فطائر الطاسة

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