خلطة سحرية لتكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش وزيادة قوتها بدون مكياج، يعد شكل الحواجب والرموش هو من أهم أساسيات الجمال التي تحرص عليها العديد من النساء حتي تبدو في مظهر جذاب.

ولذلك عندما يحدث مشكلة قلة كثافة شعر الحواجب والرموش فإنها تعتبر مصدر إزعاج كبير بالنسبة إليهم، ولكن هناك أسباب كثيرة تؤثر علي نموها وتتسبب في تساقطها.

ومن هذه الأسباب هي كثرة استخدام الرموش الاصطناعية أو الماسكارا، أو عن طريق الإفراط في وضع جل تحديد الحواجب مما تقلل من إنتاج بصيلات جديدة.

خلطة جبارة لتكثيف وإنبات فراغات الحواجب والرموش في وقت قياسي

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش من الأمور الهامة التي تحرص عليها الكثير من الفتيات والسيدات، مما يجعلها تبحث عن أسرع وأفضل الطرق.

وهذا للحفاظ علي شكل الحواجب والرموش وذلك لأن مدي كثافتهم هي ما تبرز جمال ملامح الوجه والعيون.

مما يجعلها تقوم باستخدام مواد التجميل المعروفة للحصول علي حواجب ورموش كثيفة، إلا أن هناك العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية.

والتي تعمل علي منحك نتيجة سريعة وفعالة لتكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش بدون مستحضرات تجميل.

خلطة الفازلين وجل الصبار لتكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش وتعزيز قوتها

يعد الفازلين من المواد الهامة في تكثيف الحواجب وتطويل الرموش لاحتوائه علي خصائص طبيعية فعالة.

مما تزيد من نمو وكثافة الشعر لنتيجة أفضل وسريعة لحواجب ورموش جذابة.

جل الصبار يحتوي علي مواد طبيعية تزيد من معدل سرعة نمو شعر الحواجب والرموش.

كما يساعد في تحفيز البصيلات علي إنتاج شعر قوي.

2 ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ماسكارا نظيفة ومعقمة.

قومي بمزج الفازلين وجل الصبار جيداً في وعاء صغير ونظيف لتحصلي علي مزيج متجانس.

ثم أضيفي زيت الخروع وبعد ذلك يغسل الوجه بالغسول المناسب قبل استخدام الخلطة.

وباستخدام الماسكارا قومي بتمشيط شعر الحواجب والرموش حتي تتغلغل جيداً.

يتم وضع الخلطة قبل النوم وتترك حتي الصباح ثم تغسل بالماء والغسول وتستخدم مرتين في الأسبوع لحواجب ورموش كثيفة وقوية.

مكونات خلطة تكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش في أسرع وقتطريقة تحضير خلطة تكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش وكيفية الاستخدام