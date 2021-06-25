حشو سمبوسة بأفكار جديدة أشهى مقبلات مطاعم تزين سفرتك

طرق مختلفة لحشو سمبوسة جددي في سفرتك اليومية، تعد سمبوسة من أشهر أنواع المقبلات التي يعشقها الكبار والصغار وتواجدها على مائدة الطعام يعطيها الرقي والتميز خاصة في تجديد عمل حشو سمبوسة بأكثر من طعم وطريقة، فيمكن صنعها حلو أو حادق، وسنقدم لكم أشهر حشوات جديدة مبتكرة الغير تقليدية وتكون بوصفات بسيطة وتستخدم بأكثر من طريقة، واليوم سنعد لكم طرق متعددة لعمل حشوات سمبوسة بأفكار مختلفة و مكونات متوفرة واقتصادية فتابعوا معنا واختاروا منها ما يناسبكم لعمل أشهى مقبلات المطاعم بطعم جديد يبهر من يتناوله. حشو سمبوسة بأفكار جديدة سمبوسة محشوة باللبنة سبايسي حارة. لعمل حشوه اخلط كل من كوب من اللبن. مع كوب من زيتون مقطع شرائح. مع ملعقة كبيرة من صوص شطة حار هوت صوص. تخلط كل مكونات مع ويحشو به مثلثات سمبوسة. حشو السمبوسة بخليط بطاطس بالجبنة أحضر عدد 2 ثمرة بطاطس مسلوقة مهروسة. كوب من جبن شيدر مبشور. كوب من جبن موتزاريلا مبشور. نصف كوب من حبات الذرة الحلوة. عدد 2 ملعقة كبيرة من بقدونس مفروم. نصف ملعقة صغيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة كبيرة من طحينة ناعمة. 2 ملعقة كبيرة من جبن الأبيض. يخلط كل مكونات معا في وعاء حتى تتجانس معا تماما. ثم بحشو بها مثلثات سمبوسة وترص في صينية يفضل وضعها في الفرن وتسويتها بدل من تحميرها. حشو السمبوسة بالسينابون طعم حلو جديد نحتاج إلى جبن كيري. أو مثلثات جبن أي نوع مفضل. نصف كوب سكر ناعم بودرة. ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة صغيرة كاكاو. عدد 4 حبات جبن كيري مع نصف كوب حليب مكثف. سمبوسة سينابون بحشو الجبن كيري يتم وضع جبن كيري بعد خفقه وحشوها بعجينة السمبوسة.

ثم تقلى مثلثات السمبوسة في زيت ساخن وتصفى تماما من الزيت.

ثم نجهز طبقة خارجية للسمبوسة، خلط كل من السكر الناعم مع كاكاو والقرفة وترش على وجه سمبوسة بعد قليها مباشرة.

ثم في وعاء الخلاط يخفق الجبن كيري مع حليب مكثف حتى يتكون خليط سائل، ويتم صبهم على وجه السمبوسة فوق السكر والكاكاو والقرفة ويتم تناولها باردة أو ساخنة. حشو سمبوسة بأفكار جديدةحشو السمبوسة بخليط بطاطس بالجبنةحشو السمبوسة بالسينابون طعم حلو جديدسمبوسة سينابون بحشو الجبن كيري الوسوم

طرق مختلفة لحشو سمبوسة جددي في سفرتك اليومية، تعد سمبوسة من أشهر أنواع المقبلات التي يعشقها الكبار والصغار وتواجدها على مائدة الطعام يعطيها الرقي والتميز خاصة في تجديد عمل حشو سمبوسة بأكثر من طعم وطريقة، فيمكن صنعها حلو أو حادق، وسنقدم لكم أشهر حشوات جديدة مبتكرة الغير تقليدية وتكون بوصفات بسيطة وتستخدم بأكثر من طريقة، واليوم سنعد لكم طرق متعددة لعمل حشوات سمبوسة بأفكار مختلفة و مكونات متوفرة واقتصادية فتابعوا معنا واختاروا منها ما يناسبكم لعمل أشهى مقبلات المطاعم بطعم جديد يبهر من يتناوله. حشو سمبوسة بأفكار جديدة سمبوسة محشوة باللبنة سبايسي حارة. لعمل حشوه اخلط كل من كوب من اللبن. مع كوب من زيتون مقطع شرائح. مع ملعقة كبيرة من صوص شطة حار هوت صوص. تخلط كل مكونات مع ويحشو به مثلثات سمبوسة. حشو السمبوسة بخليط بطاطس بالجبنة أحضر عدد 2 ثمرة بطاطس مسلوقة مهروسة. كوب من جبن شيدر مبشور. كوب من جبن موتزاريلا مبشور. نصف كوب من حبات الذرة الحلوة. عدد 2 ملعقة كبيرة من بقدونس مفروم. نصف ملعقة صغيرة ملح. ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة كبيرة من طحينة ناعمة. 2 ملعقة كبيرة من جبن الأبيض. يخلط كل مكونات معا في وعاء حتى تتجانس معا تماما. ثم بحشو بها مثلثات سمبوسة وترص في صينية يفضل وضعها في الفرن وتسويتها بدل من تحميرها. حشو السمبوسة بالسينابون طعم حلو جديد نحتاج إلى جبن كيري. أو مثلثات جبن أي نوع مفضل. نصف كوب سكر ناعم بودرة. ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة صغيرة كاكاو. عدد 4 حبات جبن كيري مع نصف كوب حليب مكثف. سمبوسة سينابون بحشو الجبن كيري يتم وضع جبن كيري بعد خفقه وحشوها بعجينة السمبوسة.

ثم تقلى مثلثات السمبوسة في زيت ساخن وتصفى تماما من الزيت.

ثم نجهز طبقة خارجية للسمبوسة، خلط كل من السكر الناعم مع كاكاو والقرفة وترش على وجه سمبوسة بعد قليها مباشرة.

ثم في وعاء الخلاط يخفق الجبن كيري مع حليب مكثف حتى يتكون خليط سائل، ويتم صبهم على وجه السمبوسة فوق السكر والكاكاو والقرفة ويتم تناولها باردة أو ساخنة. حشو سمبوسة بأفكار جديدةحشو السمبوسة بخليط بطاطس بالجبنةحشو السمبوسة بالسينابون طعم حلو جديدسمبوسة سينابون بحشو الجبن كيري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حشو سمبوسة بأفكار جديدة أشهى مقبلات مطاعم تزين سفرتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.