وصفات كيراتين طبيعي للشعر في البيت بمكونات بسيطة وغير مكلفة لشعر ناعم ومفرود

تواجه أغلب الفتيات مشاكل مختلفة في الشعر وتبحث دائماً على حل لها، ومن أبرز المشكلات التي تواجهها الشعر الخشن والمجعد، حيث تحلم كل فتاة بالحصول على شعر ناعم كالحرير مثل ملكات الجمال والفنانات، ولذلك يذهبون إلى صالونات التجميل لفرد الشعر بالعديد من الطرق التي تدمر الشعر وتعرضه للتلف، ولذلك نقدم لكم اليوم بديل صحي وهي وصفات كيراتين طبيعي يمكن تحضيرها في البيت بمكونات سهلة وغير مكلفة والحصول على نتيجة غير متوقعة ومبهرة، ويجب العلم أنها آمنة تماماً على الشعر وتحسن من صحته. وصفة كيراتين طبيعي للشعر مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز الطبيعي.

ملعقة كبيرة الحجم من عسل النحل.

صفار بيضة. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بوضع المكونات المذكورة في بولة مناسبة.

نمزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد لمدة ثلاثة دقائق.

بعد أن نحصل على مزيج متجانس نقوم بتوزيعه على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

نتركه على الشعر لمدة ربع ساعة على الأقل.

ثم نقوم بغسله بالماء البارد جيداً، ثم نستخدم الشامبو للتخلص من رائحة البيض.

نقوم بتكرار الوصفة مرة على الأقل كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. كيراتين طبيعي لفرد الشعر مكونات الوصفة: 2 ملعقة كبيرة الحجم من اللبن الزبادي.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة الحجم من الكريمة. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف بشكل متساوي.

نترك الخليط على الشعر من نصف ساعة إلى ساعة.

ثم نقوم بغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أسرع نتيجة. وصفة الكيراتين الطبيعي للشعر مكونات الوصفة: ثمرة واحدة من الأفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند الطبيعي. طريقة التطبيق: في بولة نهرس ثمرة الأفوكادو بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة حليب جوز الهند لها.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

بعد ذلك نوزع الخليط على الشعر كله.

ونغطيه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو جيداً، ونجففه.

نكرر الوصفة مرة في الأسبوع. الوسوم

تواجه أغلب الفتيات مشاكل مختلفة في الشعر وتبحث دائماً على حل لها، ومن أبرز المشكلات التي تواجهها الشعر الخشن والمجعد، حيث تحلم كل فتاة بالحصول على شعر ناعم كالحرير مثل ملكات الجمال والفنانات، ولذلك يذهبون إلى صالونات التجميل لفرد الشعر بالعديد من الطرق التي تدمر الشعر وتعرضه للتلف، ولذلك نقدم لكم اليوم بديل صحي وهي وصفات كيراتين طبيعي يمكن تحضيرها في البيت بمكونات سهلة وغير مكلفة والحصول على نتيجة غير متوقعة ومبهرة، ويجب العلم أنها آمنة تماماً على الشعر وتحسن من صحته. وصفة كيراتين طبيعي للشعر مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز الطبيعي.

ملعقة كبيرة الحجم من عسل النحل.

صفار بيضة. طريقة تحضير الوصفة: نقوم بوضع المكونات المذكورة في بولة مناسبة.

نمزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد لمدة ثلاثة دقائق.

بعد أن نحصل على مزيج متجانس نقوم بتوزيعه على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

نتركه على الشعر لمدة ربع ساعة على الأقل.

ثم نقوم بغسله بالماء البارد جيداً، ثم نستخدم الشامبو للتخلص من رائحة البيض.

نقوم بتكرار الوصفة مرة على الأقل كل أسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة. كيراتين طبيعي لفرد الشعر مكونات الوصفة: 2 ملعقة كبيرة الحجم من اللبن الزبادي.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة الحجم من الكريمة. طريقة تطبيق الوصفة: نقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف بشكل متساوي.

نترك الخليط على الشعر من نصف ساعة إلى ساعة.

ثم نقوم بغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أسرع نتيجة. وصفة الكيراتين الطبيعي للشعر مكونات الوصفة: ثمرة واحدة من الأفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند الطبيعي. طريقة التطبيق: في بولة نهرس ثمرة الأفوكادو بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة حليب جوز الهند لها.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

بعد ذلك نوزع الخليط على الشعر كله.

ونغطيه لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو جيداً، ونجففه.

نكرر الوصفة مرة في الأسبوع.

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