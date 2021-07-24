أسهل طريقة لعمل عصائر فريش بالفواكه بطرق جديدة ومختلفة مثل المحلات

أبسط وأسهل طريقة لعمل عصائر فريش صحية في البيت، العصير يعد هو سائل طبيعي يتم صنعه من الخضروات والفواكه الطازجة، وذلك عن طريق عصر الفاكهة وأضافه أيضا بعض المكونات الأخري اليها ليضيف اليها طعم جديد ومختلف، كما أن تلك العصائر الفريش تحتوي علي الكثير من الفوائد والفيتامينات الصحية التي يستفاد منها جسم الإنسان.

عصائر فريش

سنقوم بعمل بعض العصائر الصحية الطازجة بأسهل طريقة، كما أننا سوف نقوم بعمل عصائر جديدة ومختلفة.

طريقة عمل عصير الخوخ

المكونات

طريقة عمل عصير الخوخ

كيلو واحد من الخوخ

نصف كوب من السكر

كوب من الماء

طريقة التحضير

قومي بإحضار كمية الخوخ، واغسليها جيدا، ثم قومي بتقطيعها والتخلص من البذور الداخلية الموجودة بها.

نأخذ نصف كمية الخوخ ونضعها في الخلاط الكهربائي مع إضافة الماء والسكر.

قومي بخلط المكونات مع بعضها جيدا لمدة دقيقتين، ثم تترك حتى تصبح عصیر سائل.

إحضار كمية الخوخ المتبقية وضفيها الي الخلاط، ونقوم بتشغيل الخلاط لثانية واحدة فقط.

وقومي بإيقافه الخلاط على الفور، هكذا أصبحت كمية الخوخ الأخرى على هيئة قطع داخل العصير.

وهكذا أصبح عصير الخوخ جاهزا مثل خوخ راني بالضبط، ويمكنك إضافة بعض قطع الثلج اليه.

طريقة عمل بانش البطيخ

المكونات

بطيخة وزنها حوالي 6 كيلو

ثلاثة أكواب من السفن آب

طريقة الإعداد

نحضر البطيخ ونقوم بتقطيعه وتنظيفه جيدا من اللب الذي بداخله.

أحضري الخلاط وضعي فيه البطيخ ثم أضربيه في الخلاط لمدة دقيقة.

نقوم بعد ذلك بتصفية البطيخ جيدا في المصفاة حتي لا يوجد أي كتل في العصير.

قومي بوضع عصير البطيخ في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتي يصبح ساقعا.

نقوم بعد ذلك بإخراج العصير ونضع فيه السفن اب، ثم نقوم بتقليبهم مع بعض جيدا.

وهكذا يصبح بانش البطيخ جاهزا قومي بعد ذلك بصبه في أكواب التقديم مع مكعبات الثلج.

طريقة عمل موهيتو الرمان

المكونات

نصف كوب من عصير الرمان

كوبين من السفن أب

نصف ليمونة مقطعة شرائح

ثلاثة ملاعق كبيرة من حب الرمان

كوب من الثلج المجروش

طريقة التحضير