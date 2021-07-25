وصفات طبيعية لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة والتخلص من الاسمرار والبقع

وصفات طبيعية لحماية البشرة ، تبحث العديد من السيدات وخاصة العاملات والطالبات عن طرق طبيعية لحماية بشرتهن من التعرض لأشعة الشمس الضارة والتي تسبب حروق في البشرة واسمرار وظهور الكثير من البقع الداكنة، ذلك لأن الاشعة الفوق بنفسجية من أكثر ما يضر الجلد ويسبب الحروق والتهابات تعرض البشرة للبقع الداكنة وسرعة التجاعيد في البشرة التي تصل لدرجة الإصابة بسرطان الجلد، وفي المقابل فأن المنتجات التي تحمي من أشعة الشمس وتحمي من التعرض لجفاف الجلد أسعارها باهظة، وقد تسبب أضرار بالغة، ولكن مع الوصفات الطبيعية يمكن القضاء على ذلك كله بدون عناء.

وصفات طبيعية لحماية البشرة

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس، وتعطي لها النضارة والحيوية، حيث أن البشرة هي عنوان جمال المرأة والتي تهتم بها كل فتاة وسيدة، وخاصة في فترات الصيف، مع تعرض البشرة للشمس الحارقة وزيادة الحرارة والتعرق، والتي تؤدي إلى فقدان البشرة للكثير من الماء وتعرضها للجفاف والتشقق، مع تكون البقع الداكنة الناتجة عن حروق الشمس، ولكن مع الوصفات الطبيعية قد تستطيع المرأة الاستفادة بالصيف دون معاناة.

وصفة جل الألوفيرا للبشرة

جل الصبار من العلاجات الطبيعية المعروفة بقدرتها العالية على التخلص من البقع والمشاكل التي تصيب بها البشرة، فمن أجل منع حروق الشمس أو الشفاء منها.

يمكن وضع جل الألوفيرا على البشرة قبل التعرض لأشعة الشمس فهي تعمل كطبقة واقية من الوصول للجلد مباشرة أو وضع على الإلتهابات المصاب بها الجلد، كما أنه مناسب لجميع أنواع البشرة ولا يسبب أي أضرار، الدراسات الحديثة لم تثبت أي مشاكل من جل الألوفيرا.

طريقة الشاي الأخضر

من المعروف أن الشاي الأخضر من أكثر العلاجات التي تساعد في حماية البشرة، ويمكن استخدامه في عمل الماسكات المتنوعة، نظرًا لاحتوائه على مادة البوليفينول التي لها دور إيجابي في حماية الجلد من السرطان وتخفيف الالتهابات، وأيضًا في التخلص من حروق الشمس ومنع زيادتها.

فيوضع الشاي الأخضر على الحروق مباشراة بعد شرب الشاي يتم وضع الباكت في الديب فريزر وتوضع على الجلد وبالأخص المنطقة تحت العين.