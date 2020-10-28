ندى عادل: هذه الأبراج تحب الحيوانات الأليفة أكثر من البشر

قالت خبيرة الأبراج ندي عادل، أن هناك أبراجا محددة تحب الحيوانات حيث أنها تحب الحيوانات أكثر من الناس، التي نستعرضها في السطور التالية، فهل أنت واحد من هذه الأبراج.

وأشارت إلى أن مواليد برج الجوزاء يعدون فراشات اجتماعية في دائرة، فلا عجب أنهم يتوافق تماما مع الحيوانات من جميع الأنواع لأنهم بطبيعة الحال لا يحبون أن يكونوا بمفردهم، وهذا هو السبب في وجود حيوان أليف دائما في حياتهم.

البرج الثاني على قائمة الأبراج التي تحب حيواناتها الاليفة هو برج الحوت:

وهو أحد أكثر الناس حنانا في الكون، فمواليده يحبون من يحتاج إلى العون والمساعدة بغض النظر عما اذا كان انسانا او حيوانا، في أي وقت يقوم بتربية الحيوانات الأليفة فيشعر حيوانه الأليف، على الفور بكل الحب الذي ينبعث منه في كل مكان.

والبرج الثالث من الأبراج التي تحب حيواناتها الاليفة هو برج الميزان:

وهو مثل برج الحوت من الأشخاص الأكثر الأشخاص حبا وحنان بين الابراج جدا بطبيعتهم، وبالنسبة لهم بغض النظر عن شعورهم طول اليوم فان العودة الى المنزل لمقابلة حيواناتهم الأليفة هو أهم ما يميز ليلتهم.