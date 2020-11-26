حسب برجك الفلكي.. هذا ما يجب أن تركز عليه وتحتاجه في 2021

يتبقى أسابيع قليلة ويبدأ العالم عام جديد، ويتساءل الكل عن حظوظ مواليد الأبراج الفلكية مع اقتراب العام الجديد 2021، ويريدون معرفة حظهم وما يخفيه لهم علم الفلك، لذلك تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن ما يحتاج أن يركز عليه كل فرد في العام الجديد 2021.يجب على مواليد برج الحمل التركيز على أهداف حياتهم المهنية واستثمار الوقت لتجديد طاقتهم.

- برج الثور:

يجب على مواليد برج الثور خلال عام 2021 هزم أي مشاعر سلبية، والتركيز على حب أنفسهم أكثر.

- برج الجوزاء:

يجب على مواليد برج الجوزاء الاهتمام أكثر بمن حولهم والتركيز على تنظيم وترتيب حياتهم.

- برج السرطان:

مواليد برج السرطان يحتاجون الى الاسترخاء فهم بحاجة بأن يهتموا أكثر بصحتهم النفسية.

- برج الأسد:

يجب علي مواليد برج الاسد التخلص من عاداتهم السيئة، وخاصة الثقة التي يعطوها لاي حد.

- برج العذراء:

ستتركز مهمة مواليد برج العذارء خلال عام 2020 على إنشاء توازن بين حياتهم المهنية والشخصية وقضاء المزيد من الوقت مع أصدقائهم وعائلتهم.

- برج الميزان:

يحتاج مواليد برج الميزان إلى حل مشاكلهم التى مروا بها عام 2020 وعدم تجاهلها حتى لا تتفاقم الأمور.

- برج العقرب:

مواليد برج العقرب يجب ان يركزوا على صحتهم ونمط حياتهم، واتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

- برج القوس:

سيحرص مواليد برج القوس في عام 2021 على اختيار أصدقائهم جيدا، واستبعاد الاشخاص الذين كانت صداقتهم مؤذية خلال عام 2020 وسيحيطوا انفسهم بمن يحبونهم.

- برج الجدي:

الحب سيكون من أولويات مواليد برج الجدي في عام 2021، لذلك يجب البحث جيدا على الشخص المميز.

- برج الدلو:

سيسافر مواليد برج الدلو اماكن كثيرة في عام 2021 وسيعيشيون تجارب ومغامرات جديدة.

- برج الحوت:

يحتاج مواليد برج الحوت إلى قضاء وقت بمفردهم لمعرفة ما يريدون تحقيقه.