حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 29 نوفمبر 2020

مهنيًا: تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حينًا، ثم تعيش ترددًا قاتلًا أحيانًا أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم.
عاطفيًا: تشعر بالحيوية وتمارس جاذبية كبيرة على الجنس الآخر وتأسر القلوب وتطل على تغيرات وبعض المحظورات.
صحيًا: التوترات العصبية تدفعك إلى التصرف بشراسة، وهذا ما قد ينعكس سلبًا على وضعك الصحي، حذار.
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