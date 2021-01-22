حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 22 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:



مهنيا: هناك أشخاص حولك يتسمون بالغموض وتشتت من تركيزك في عملك، عليك أن تتجاهلهم بغض النظر عن احتياجك لوجودهم.

عاطفيا: اعتذار وطلب فرصة جديدة من شخص بينكم تواصل روحي وتبرير عن انشغاله عنك بسبب العمل، فكر جيدا قبل أي قرار معه.

صحيا: لا تخف كل ما تشعر به سوف ينتهي قريبا، إذا كان لديك زيارة للطبيب فلا تأجلها أكثر من ذلك.



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