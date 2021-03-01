توقعات الفلك لبرج العقرب.. يتمتع بصحة جيدة وتقدم في العمل

ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج العقرب:
- عمليا
سوف تهتم بعملك من النصف الثاني بالشهر، وتمارس الرياضة وتتقدم بالعمل عن السنين الماضية التي تعطلت بها.
- صحيًا
على الصعيد الصحي الوضع جيدا جدا ولكن يوجد تلف بالشعر.
- عاطفيًا
بالنسبة للجانب العاطفي تعيش فترة سعيدة وعلاقة قويه جدا مع الشريك.
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