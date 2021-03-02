توقعات لبرج الجدي.. وعكة مفاجئة أوكسر فى العظم

تهتم البشرية منذ القدم بعالم الأبراج لكن القليل منا يعرفها، ولكل برج توقعاته الخاصة، ونرصد بحسب خبيرة الفلك ندى عادل توقعات شهر مارس، أو إله الحرب لدى الروم، حيث يبدأ مارس (في علم التنجيم) عندما تكون الشمس في برج الحوت وينتهي في برج الحمل، وفلكيا عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهي في برج الحوت.ونرصد توقعات مارس لبرج الجدي:

توقعات برج القوس عمليا

تبذل كل ما بوسعك من أجل الحصول على النجاح والظهور علي الساحه، أنت مكافح عزيزى الجدي ولكن الحظ حليف البعض كان باول العام بعد خروج كوكب زحل النحسي ولكنك ستبدأ بفتح مشروع جديد.

توقعات برج الفلك صحيًا

توقعات الفلك للجدي كسر أو مرض بالعظم أو تعب صحي مفأجئ.

توقعات برج القوس عاطفيًا

ستقف بجانب الشريك ولكن الأخير يعود وينفذ عليك أحكامه.

