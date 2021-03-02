توقعات لبرج الجدي.. وعكة مفاجئة أوكسر فى العظم

ونرصد توقعات مارس لبرج الجدي:
توقعات برج القوس عمليا
تبذل كل ما بوسعك من أجل الحصول على النجاح والظهور علي الساحه، أنت مكافح عزيزى الجدي ولكن الحظ حليف البعض كان باول العام بعد خروج كوكب زحل النحسي ولكنك ستبدأ بفتح مشروع جديد.
توقعات برج الفلك صحيًا
توقعات الفلك للجدي كسر أو مرض بالعظم أو تعب صحي مفأجئ.
توقعات برج القوس عاطفيًا
ستقف بجانب الشريك ولكن الأخير يعود وينفذ عليك أحكامه.
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