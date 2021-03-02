ونرصد في السطور التالية توقعات شهر مارس لبرج الدلو:
توقعات برج الدلو عمليا
سوف تختار بأمر علاقتك العاطفية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية وسوف تجسد كل جهودك بالعمل على بدء عمل جديد او شراكة جديد ولكنك قلق على الشريك ويتسبب جها من جنب الشريك بطاقة سلبية أنت تقوم بها أو تأتي عليك وتؤثر عليك وعلى تفكيرك وتوترك المادي والمهني، ولكن البعض منكم لديهم ترسيم علاقة أو إمضاء عقد.
توقعات برج الدلو صحيًا
توقعات الفلك لبرج الدلو شعور بالقلق والتوتر
توقعات برج الدلو عاطفيًا
توقعات برج الدلو عاطفيًا سوف ترجع للحبيب واتفاق بينك وبينه على طرف ثالث.
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