وظائف مكافحة المخدرات القبول والتسجيل عبر بوابة التوظيف “أبشر” إلكترونيًا

وظائف مكافحة المخدرات، حيث دعت صباح اليوم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بدخول على رابط التسجيل وباب القبول على الرتب العسكرية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب)، وفق عدد من المؤهلات والتخصصات، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط بوابة أبشر للتوظيف وذلك حتي يتمكن جميع الراغبين في التسجيل علي الوظائف العسكرية الشاغرة.

وظائف مكافحة المخدرات القبول والتسجيل

المديرية العامة لمكافحة المخدرات حددت الوظائف الشاغرة لديها على الرتب العسكرية والتي تتوافق مع المؤهلات والمستمسكات المطلوبة للتقديم.

جندي – الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

جندي أول – الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة لمدة سنة أو أكثر بعد الثانوية العامة.

عريف – شهادة دبلوم معتمدة لمدة سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة.

حسب التخصصات التالية وهي “محاسبة، مالية، قانون، مختبرات كيميائية وأنظمة هيدروليكية، تبريد وتكييف، صيانة الآلات الميكانيكية، كهرباء سيارات، محركات ومركبات، ومعدات ثقيلة، كهرباء سيارات، الاتصالات، تقنية الاتصالات المتعلقة بأنظمة شبكات الحاسب الآلي والبرمجيات، دعم فني للحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، أمن وسلامة”.

وكيل رقيب – شهادة بكالوريوس تخصص علمي نظري حسب التخصصات التالية: “شريعة، قانون، مالية، محاسبة”.

رقيب – بكالوريوس تخصص علمي حسب التخصصات التالية :-

إحصاء، رياضيات، برمجة الحاسب وبرمجيات الحاسب، تقنية برمجيات.

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تعلن المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن فتح باب القبول والتسجيل

الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أوضحت شروط القبول في المديرية العامة لمكافحة المخدرات حيث تتلخص الشروط العامة للتقديم هي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة ولا يكون متزوج من أمراءة غير سعودية.

ومن ضمن شروط وظائف مكافحة المخدرات هي أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات المتعلقة بالقبول المبدئي وذلك حتي يتمكن من الالتحاق بالوظيفة العسكرية حيث أوضحت الإدارة العامة بأنه سوف يتم استقبال طلبات القبول من خلال منصة أبشر توظيف وزارة الداخلية علي شبكة الأنترنت، وختاما يمكن الاطلاع علي أعلان وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن طريق زيارة موقع أبشر للتوظيف لمعرفة باقي الشروط العامة للقبول وموعد التقديم على مكافحة المخدرات، دمتم في حفظ الله ورعايته