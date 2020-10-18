انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري أكتوبر ونوفمبر 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وزارة القوى العاملة والهجرة الآف الوظائف الشاغرة من خلال النشرة القومية للتشغيل لشهري أكتوبر ونوفمبر 2020، لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون، بمرتبات مجزية تبدأ من 1600 إلى 15000 جنية، ونتابع من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، عرض تفاصيل بعض الوظائف المعلنة.

وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهري أكتوبر ونوفمبر 2020

تعلن شركة الفايارن للغزل ” مدينة العبور – بلوك 22008 – قطعة 5 بالمنطقة الصناعية الأولي” عن حاجتها إلى شغل عدد 10 عامل غزل، ويشترط مؤهل متوسط وخبرة في مجال العمل لا تقل عن سنة، براتب 1700 جنية.

وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات من والى ” قليوب – شبين القناطر – منيا القمح – بلبيس – الزقازيق ” بالإضافة إلى حوافز ومكافئات، وللتقدم يرجى الاتصال على الشركة من خلال الأرقام التالية : 01281567898

تعلن الشركة الدولية للصناعات الغذائية ” كوك دوور” المنطقة الصناعية الأولي بالعبور، عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، الوظائف كالتالي:-

مطلوب عدد 2 مشرف مبيعات مؤهل عالي، يشترط خبرة وان لا يزيد السن عن 35 سنة، والراتب حسب الخبرة. مطلوب عدد 15 عامل إنتاج، يشترط القراءة والكتابة، وان لا يزد السن عن 45 سنة، براتب 2650 جنية. مطلوب عدد 20 عامل، نسبة 5% لذوى الهمم.

وتقدم الشركة تامين طبي واجتماعي للراغبين، وتوفر مواصلات، وللتواصل من خلال الأرقام التالية: 01011136731

وظائف آخري:

مطلوب عدد 20 سائق مبيعات رخصة أولي وثانية وثالثة، للعمل بشركة تصنيع وتعبئة كوكا كولا مصر” شبين الكوم حلف مطاحن” ويشترط مؤهل متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب يبدأ من 2400 إلى 2600 جنية، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01211047775

تعلن شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف ” المنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان” عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، برواتب مجزية، والوظائف كالتالي:-

مطلوب مدير إنتاج مصنع كرتون، ويشترط بكالوريوس هندسة ميكانيكا إنتاج، وان لا يزد السن عن 40 سنة، براتب 15000 جنية. مطلوب عدد 2 مندوب مبيعات بكالوريوس تجارة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة وخبرة في مجال العمل، براتب 5000 جنية

وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وتوفير انتقالات الشرقية والقاهرة و المنوفية، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 015364968

شركة ميدل ايسترن للصناعات الكيماوية والمنظفات بمدينة العبور، تعلن عن حاجتها الى شغل الوظائف التالية:-

مطلوب عدد 5 مندوب مبيعات مؤهل عالي، براتب يبدأ من 1700 جنية. مطلوب عدد 5 عامل 5% ذوى الهمم، ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 1600 جنية.

وتقدم الشركة تأمينات اجتماعية وتأمينات صحية للعاملين بها، كما توفر وسائل مواصلات من والى، وللتقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية: 01006003912 – 01006003911