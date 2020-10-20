انت الان تتابع تفاصيل خبر “لحملة الثانوية العامة” شروط التقديم لوظائف وزارة الداخلية للأحوال المدنية السعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وزارة الداخلية للأحوال المدنية تعلن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الشهادة الثانوية العامة فأعلي، للجنسين، وذلك للعمل في عدة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة:-

الشروط المطلوبة لوظائف الأحوال المدنية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. أن لا يقل المؤهل عن الثانوية العامة. حسن السير والسلوك. أن لا يكون محكوم علية بالإدانة في أي جريمة أخلاقيه. أن لا يكون متزوج أو متزوجة من غير سعودي. بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية. معادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

المستندات المطلوبة

تقديم السيرة الذاتية. صورة للهوية الوطنية. صورة للمؤهل الدراسي. تحديد المنطقة أو المحافظة الراغب للعمل بها.

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طرق التقدم لوظائف وزارة الداخلية الأحوال المدنية

أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن بدء تلقى طلبات التقدم للوظائف المعلنة من خلال إرسال المستندات المطلوبة و تحديد المناطق الراغبين للعمل بها، وذلك من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected] في موعد أقصاة يوم الخميس الموافق 5/3/1442 هـ – 22/10/2020 م .