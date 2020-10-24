وظائف جامعة العريش 2020

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر شروط وظائف جامعة العريش، والتخصصات المطلوبة والتي تم الإعلان عنها اليوم ضمن وظائف جريدة الأهرام العدد اليومي ليوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2020، على أن يكون التقديم شخصيا بمقر الجامعة. جامعة العريش وظائف هيئة التدريس اعلان وظائف أعضاء هيئة التدريس جامعة العريش لكلية الطب البيطري لأحكام القانون رقم 49 لعام 1972 ولائحته التنفيذية لمن تنطبق عبيه الشروط التالية: أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون أحد خريجي كليات الطب البيطري من جامعات حكومية بجمهورية مصر العربية.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية للذكور أو معفى منها.

أن يكون من خريجي دفعات 2017 – 2019 للمتقدم لوظيفة المعيد في تاريخ أول نشر للإعلان.

الا يقل التقدير في الدرجة الجامعية الولى ومادة التخصص عن جيد جدا.

اجتياز المقابلة الشخصية امام اللجنة المشكلة لذلك للمتقدم لوظيفة المدرس المساعد.

اجتياز لجنة الاستماع امام اللجنة المشكلة للمتقدم لوظيفة المدرس. تقدم الطلبات باسم السيد الاستاذ/ أمين الكلية بمقر الكلية خلال 15 يوما من تاريخ نشر الاعلان.

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