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انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف جريدة الاهرام اليوم الجمعة 30-10-2020 لجميع التخصصات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - دائمًا ما يتم الإعلان عن وظائف جريدة الاهرام اليوم الجمعة وذلك في كل أسبوع، من أجل مساعدة حديثي التخرج والباحثين عن العمل في الوصول إلى الوظائف المناسبة بسهولة، ولا سيما أن الجريدة تقوم بعرض الوظائف الموثوقة مما يجعلها نقطة اتصال موثوقة وهامة بين أرباب العمل ومسؤولي التوظيف وبين الباحثين عن العمل في كافة التخصصات وجميع المؤهلات سواء خارج أو داخل مصر.
وظائف جريدة الاهرام اليوم الجمعة 30 اكتوبر 2020
من أهم وظائف جريدة الاهرام اليوم الجمعة الخاصة بالأعمال الإدارية التي قد تم الإعلان عنها في عدد الأهرام الأسبوعين ما يلي:
- وظائف للشباب والبنات: سكرتارية، استقبال، داتا انتري، محاسبة خبرة، مالي أرشيف على المعاش: ت: 27957878
- مصنع في مدينة السادس من اكتوبر يطب فني هيدروليك (خبرة 5 سنوات)، من سكان 6 أكتوبر أو الجيزة. ت: 01148959358
- شركة في الهرم؛ تطلب سكرتيرة ومسوقة ذات مؤهل عالي، يُشترط الخبرة بالعمل وحسن المظهر. ت: 01003224646
وظائف شاغرة اهرام الجمعة الاسبوعي 30-10-2020
- دار أيتام تطلب: اخصائي اجتماعي (مقيم) وأمهات بديلة (مُقيمين) ت: 01126777442
- مدرسة دولية في المعادي تطلب: مشرفات سيارات حاصلات على مؤهل عالي وتوفر مرتبات مجزية مع التأمينات. ت: 01113994424
- مطلوب سائق خاص (لديه رخصة، وخبرة عمل، ومقيم). ت: 01277605375
- مدرسة في التجمع الخامس تطلب: مشرف عمال نظافة (خبرة 10 سنوات على الأقل) حاصل على مؤهل عالي، يُجيد اللغة الإنجليزية، لا يزيد سن المتقدم للعمل عن 45 سنة. ت: 01278970062
- مندوبين ومشرفين مبيعات (تجزئة) بخبرة أو بدون في مجال المواد الغذائية، يُرجي إرسال ملف السيرة الذاتية على واتس اب هاتف رقم: 01098882739
- شركة تجارية متخصصة في مستلزمات الكمبيوتر في مدينة نصر تطلب: مدير إداري ومالي (خبرة 20 سنة على الأقل)، يُرجي إرسال السيرة الذاتية على الإيميل: [email protected]
وظائف امنية جريدة الاهرام اليوم
مدرسة دولية في التجمع الخامس تطلب: أفراد أمن مدة العمل يوميًا 12 ساعة، راتب شهري 3000 جنيه، وتطلب عمال نظافة براتب 2500 جنيه شهريًا، ومشرف على عمال النظافة براتب يتم تحديده حسب عدد سنوات الخبرة، وتقدم للعاملين بها حوافز وتأمينات اجتماعية وصحية. ت: 01013008220
وظايف الاهرام الاسبوعي جميع التخصصات
كما قد تم الإعلان في عدد الأهرام الأسبوعي اليوم 30 اكتوبر 2020م أيضًا عن مجموعة من وظائف جريدة الاهرام اليوم الجمعة الأخرى في عدة تخصصات متنوعة وهي الموضحة في الصور التالية:
يُذكر ان الأهرام الأسبوعي تُعد أحد الصحف التي ينتظرها الكثير من الباحثين عن عمل في كل أسبوع، ولا سيما أنها تهتم بعرض اوظائف في كل أنحاء جمهورية مصر العربية وخارج مصر أيضًا.
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