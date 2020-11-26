انت الان تتابع تفاصيل خبر لجميع المؤهلات| مئات الوظائف الخالية بشركة لولو هايبر ماركت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مجموعة لولو هايبر ماركت ” التجمع الأول – بجوار أكاديمية الشرطة – مول تاون بلازا” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف الأقسام لجميع المؤهلات، برواتب مجزية، و ننشر الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف لولو هايبر ماركت

مطلوب عدد 3 محاسب، بكالوريوس تجارة. مطلوب عدد 7 مدخلي بيانات، من الجنسين مؤهل مناسب. مطلوب عدد 5 فني دعم تكنولوجيا معلومات، ويشترط بكالوريوس نظم ومعلومات. مطلوب عدد 2 موظفة استقبال، مؤهل عالى . مطلوب عدد 2 مشرف كاشير، مؤهل مناسب. مطلوب عدد 40 كاشير/ من الجنسين. مطلوب عدد 20 وظف خدمة عملاء من الجنسين. مطلوب عدد 2 مندوب تسويق من الجنسين. مطلوب عدد 5 خطاط. مطلوب عدد 20 فرد امن. مطلوب عدد 20 مراقب كاميرات. مطلوب عدد 5 كهربائي. مطلوب عدد 5 سباك. مطلوب عدد 10 أمين مخزن. مطلوب عدد 5 مساعد أمين مخزن. مطلوب عدد 4 سائق مركبة نقل ثقيل وخفيف. مطلوب عدد 15 خباز – خباز ” بلدي ومناقيش”. مطلوب عدد 10 شيف حلواني شرقي وغربي. مطلوب عدد 5 مساعد خباز. مطلوب عدد 5 مسئول حلواني. مطلوب عدد 2 شيف رئيسي. مطلوب عدد 5 طباخ عربي. مطلوب عدد 5 مساعد طباخ عربي. مطلوب عدد 25 شيف سلطات وعصائر وشاورما ومشويات وبيتزا. مطلوب عدد 5 معد وجبات جاهزة. مطلوب عدد 20 جزار. مطلوب عدد 20 سماك. مطلوب عدد 10 مساعد سماك، مؤهل مناسب. مطلوب عدد 1 خياط مؤهل مناسب. مطلوب عدد 4 بائع حقائب وأدوات رياضية. مطلوب عدد 2 مشرف أول قسم خضروات وفاكهة، مؤهلات متوسطة وعليا. مطلوب عدد 27 مشرف قسم مؤهل مناسب. مطلوب عدد 170 بائع من الجنسين بالأقسام التالية ” بقالة غذائية – لا غذائية – عناية شخصية – خضروات وفاكهة – مخبوزات – محمصة الأجبان – مأكولات ساخنة – إلكترونيات – أدوات منزلية – ألعاب – احذيه – ملابس رجالي وحريمي وأطفال “.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف لولو هايبر ماركت

يشترط للراغبين جميع المؤهلات و أن لا يقل السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة للعاملين بها تأمينات طبية وتأمينات اجتماعية وزيادات سنوية بنسبة 10 %، ورواتب مجزية، ولمن يرغب في التقدم للوظائف يرجى الاتصال بالشركة من خلال الأرقام التالية : 01102388877