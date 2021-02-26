استعلام عن نتائج قبول الافواج الامنيه عبر بوابة أبشر الالكترونية توظيف

بوابة أبشر الإلكترونية توظيف فعلت خدمة استعلام عن نتائج قبول الأفواج الأمنية لجميع المتقدمين والمتقدمات علي الوظائف العسكرية الشاغرة لدي القوات الأمنية السعودية بجميع المناطق والمدن بالأراضي الحجازية وذلك وفقا لشروط القبول والتسجيل وللتعرف علي نتائج قبول الأفواج الأمنية برقم الهوية يجب علي المترشح او المترشحة لاستكمال باقي مراحل القبول النهائية بعد أتمام اجراءات مراحل القبول المبدئية في معرفة مواعيد المقابلات الشخصية والاختبارات التي تتعلق بالفحص الطبي لتقديم المستندات المطلوب تقديمها للجنة المتخصصة بإدارة القبول المركزي.

استعلام عن نتائج قبول الأفواج الأمنية

وكالة شؤون الأفواج الأمنية بوزارة الداخلية دعت جميع المتقدمين من الرجال والنساء الدخول علي رابط بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف من اجل الاستعلام برقم الهوية عن أسماء المقبولين والمقبولات علي الوظائف المتاحة لدي الوكالة للعمل علي رتبة جندي وجندي أول من خلال اتباع الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي رابط أبشر التوظيف الالكتروني .

تسجيل دخول أبشر أفراد.

اختيار نتائج القبول المبدئي برقم الهوية من ثم.

تعبئة جميع البيانات المطلوب إدخالها في الحقول الفارغة من ثم.

النقر علي أيقونة استعلام.

سوف تظهر تفاصيل نتائج القبول الأفواج الأمنية بالقبول أو الرفض.

كما تتيح هذه الخدمة الإلكترونية الاطلاع علي تفاصيل نتائج الترشيح المبدئي لقوات الأفواج الأمنية لمعرفة متطلبات الواجب أحضارها وقت الحضور أمام لجنة القبول والتسجيل بوكالة الشؤون العسكري للرتب رقيب ووكيل رقيب وعريف جندي أول وجندي كما ذكرت لائحة التعليمات في بوابة القبول الموحد.

بعد معرفة تفاصيل نتائج قبول الأفواج الأمنية يجب علي الحضور لأجراء المقابلة الشخصية في مقر الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية لتقديم مستمسكات التقديم لمطابقة النهائية للبيانات التي قمت بتسجيلها عبر موقع أبشر الإلكتروني للتوظيف.