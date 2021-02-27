وظائف بنك cib لحديثي التخرج 2021- تابع الشروط والتخصصات ألمطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - وظائف بنك CIB لحديثي التخرج 2021، حيث يمكنك الآن الحصول عليها من خلال موقع البنك الرسمي على الإنترنت، كما يمكنك الإستعلام عن أعداد الوظائف الشاغرة للعمل في إحدي فروع البنك في مصر، وذلك لخريجي كليات إدارة الأعمال والأقسام المماثلة لنفس هذا التخصص.

وظائف بنك CIB الجديدة 2021

حيث أنه يطرح بنك cib مجموعة مختلفة من الوظائف الخالية المناسبة لخريجي كليات التجارة وأيضًا ما يعادلها، كما تجدر الاشارة إلي أن التقديم قد تغير نظامه من النظام المتبع القديم الى النظام الحديث فيجب على كل من قدم قبل سابق أن يعيد التقديم للوظائف المطروحة من خلال ملئ استمارة التقديم وكتابة البيانات الخاصة بالمتقدم المطلوبة.

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التقديم على وظيفة Banking Acumen for Uprising

الشروط المطلوبة:

متاح فقط لحديثي التخرج من كليات التجارة “ قسم الأعمال والمحاسبة ” وكذلك قسم اللغة الإنجليزية وأيضًا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية . يجب أن يكون المتقدم للوظيفة من خريجي جامعة عين شمس أوالقاهرة . كذلك يجب أن يكون المتقدم قد انهي التدريب الصيفي خلال العامين 2019-2020. كما يجب أن يكون الاحترام صفة من صفات المتقدم للوظيفة في السنوات الماضية كما تظل الأولوية للطلاب بدرجة من التميز.

التقديم لوظيفة Teller

الشروط المطلوبة:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على سنتين من الخبرة علي الأقل في نفس المجال . كما يجب أن يكون المتقدمون قد نالو درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتخصصات المحاسبة أو التجارة وأيضًا أو ما يعادلها . يجب إجاده المتقدمون اللغتين العربية والإنجليزية .

التقديم لوظيفة -Identity Access Management Engineer

الشروط المطلوبة:

يجب أن يكون المتقدم علي دراية تفصيلية بكافة أنظمة خادم الدليل، وكذلك تقنيات البروتوكول (Radius ، TDS ، AD) وأيضًا البروتوكولات المماثلة . كما يجب أن تكون لديه القدرة على إدارة الوقت والتفاوض ويتمتع بمهارات الاتصال . كما لابد أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب والهندسة أو ما يعادلها .

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