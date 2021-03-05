وظائف الاهرام الجمعة 5/3/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر وظائف اهرام الجمعة 5 مارس 2021، ووظائف اليوم تحتوي على فرص عمل للمهندسين في شركة مقاولات كبرى، ومشرفي كهرباء وميكانيا، ووظائف أعضاء هيئة تدريس في كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ووظائف خالية في محافظة البحيرة ومدينة 6 اكتوبر وطريق الواحات الفيوم، ومطلوب افراد أمن براتب يصل الى 3400 جنيه شامل السكن.
وظائف الاهرام الجمعة 5 مارس 2021
من وظائف جريدة الاهرام الجمعة اليوم:
- وظائف مطعم أسماك الطارق بمصر الجديدة.
- وظائف الايطالية للأمن والحراسة.
- وظائف شركة كابو للصوامع والتخزين – ميناء الدخيلة الإسكندرية.
- مطلوب خريجو علوم للعمل في مصبغة بالقاهرة.
- مطلوب مهندسين زراعيين للعمل في شركة دواجن.
- مطلوب سائقون لسشركة سياحية.
وظائف الأهرام الجمعة 5/3/2021.. جريدة الاهرام المصرية وظائف خالية
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