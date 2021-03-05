انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 5/3/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في متابعة مستمرة لعرض احدث الوظائف اليومية والأسبوعية، نواصل اليوم الجمعة عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية على مصر فايف، فقد نشرت جريدة الوسيط في عددها الصادر اليوم الجمعة 5 مارس 2021، عدد من الوظائف وفرص العمل الشاغرة في مختلف المجالات وتتناسب مع كافة المؤهلات، ونتابع الآن عرض وظائف جريدة الوسيط .

نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 5/3/2021 مجموعة من الوظائف المتميزة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة وبدون مؤهل، من ” فنيين في مختلف التخصصات وحرفين وعمال إنتاج وعمال نظافة ومحامين ومحتسبين ومهندسين في مختلف التخصصات وسائقين ومندوبين مبيعات ومسئولين تسويق وتمريض وعمال عيادات وموظفين استقبال وريسبشن وسكرتارية وشيفات وغيرها من الوظائف ونستعرض الآن اهم الشركات والمكاتب لمعلنة عن فرص عمل متميزة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 5 مارس 2021.

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وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 5/3/2021

مطلوب محاسبين لشركة مقاولات كبرى. فرص عمل شاغرة بمصنع سحب بلاستيك. مطلوب مندوبين تسويق لشركة نقل سياحي. مطلوب فنيين تركيبات لشركة صيانة أجهزة منزلية. مطلوب محامين لمؤسسة قانونية كبرى بالدقي. وظائف خالية بمركز طبي الأفق للمنشآت الطبية. فرص عمل بشركة كبرى للتطوير العقاري. مطلوب فورا فنيين للعمل بمركز خدمة سيارات بالقاهرة.

ونقدم الآن إعلانات الوسيط pdf لليوم الجمعة 5/3/2021 على مصر فايف.