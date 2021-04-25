وزارة الدفاع تسجيل دخول tajnid.mod.gov.sa رابط بوابة التجنيد الموحد للتقديم 1442

ننشر رابط تقديم وزارة الدفاع تسجيل دخول tajnid.mod.gov.sa بوابة القبول والتجنيد الموحد لوزارة الدفاع للتقديم على وظائف وزارة الدفاع العسكرية، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع رسمياً عن فتح باب القبول والتسجيل على وظائف عسكرية للرجال والنساء للالتحاق بالخدمة العسكرية للتعيين على الرتب العسكرية من رقيب وحتى جندي بالوزارة، ويمكنكم الحصول على رابط تقديم وزارة الدفاع الرسمي عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية، للتسجيل في الوظائف المتاحة وفق المواعيد المحددة للتسجيل من خلال رابط موقع وزارة الدفاع المرفق بالمقال، كما يمكنكم التعرف على شروط تقديم وزارة الدفاع للرجال والنساء.

وزارة الدفاع تسجيل دخول tajnid.mod.gov.sa

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بوزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية لديها للرجال والنساء من أجل الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى الوزارة عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد الإلكترونية في الموعد التالي:

يبدأ التسجيل في وزارة الدفاع السعودية اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 13 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 25 أبريل 2021م.

شروط تقديم وزارة الدفاع للرجال 1442

اشترطت الإدارة العامة للقبول توافر عدداً من الشروط اللازمة للتقديم في وظائف وزارة الدفاع “للرجال”، حيث يمكنكم التعرف على شروط التسجيل في وظائف وزارة الدفاع للرجال من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأ مع والده خلال خدمة المملكة في خارجها. توفر حسن السمعة والسلوك لدى المتقدم. لا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد العمر عن الشرط الخاص بالوظيفة. يجب ألا يكون موظفاً بأي جهة حكومية بالمملكة. توافر المؤهلات المحددة باللائحة التنفيذية في الفرد الفني. الحصول على المؤهلات العملية المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها. ألا يكون متزوجاً من غير مواطنة سعودية. تناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية، ويجب ألا يقل الطول عن 160سم. لا يكون قد سبق فصل المتقدم من القطاعات العسكرية. لم سبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار الخاص باللياقة البدنية واختبار التخصص. توفر اللياقة الطبية. اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول وفق الشروط المحددة.

شروط تسجيل وظائف وزارة الدفاع للنساء 1442

يجب توفر عدداً من الشروط بالنساء الراغبات في التقديم على وزارة الدفاع 1442، حيث يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، مع استثناء من نشأت مع والدها أثناء خدمة المملكة في خارجها، وأن كون حسنة السيرة والسمعة والسلوك، ولا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف ما لم يُرد إليها اعتبارها، كما يجب توفر اللياقة الطبية لأداء الخدمة العسكرية.

يجب ألا يقل العمر للمتقدمة عن 21 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة والذي سيتم التعرف عليه أثناء التسجيل، وأن يتناسب وزن المتقدمة مع طولها، ويكون الحد الأدنى للطول 155سم، ويجب ألا تكون موظفةً بأي جهة حكومية، وألا يقل المؤهل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

كما يجب أن تحمل المتقدمة بطاقة هوية مُستقلة، وألا تكون متزوجة من غير مواطن سعودي، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية بعد الإعلان عن نتائج القبول المبدئي، وأن تتوافر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تم تحديدها باللائحة التنفيذية، ويتم تقديم وزارة الدفاع السعودية من خلال اتباع وزارة الدفاع رابط تسجيل دخول tajnid.mod.gov.sa الرسمي المرفق.

رابط بوابة التجنيد للتقديم في وزارة الدفاع

يتم التقديم في وظائف وزارة الدفاع المعلن عنها رسمياً عن طريق الدخول إلى بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية في الموعد المحدد للتسجيل في وظائف وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط بوابة التجنيد الموحد (mod.gov.sa) الرسمي.

من خلال الرابط المرفق، يمكنكم التسجيل في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية للتعيين على رتبة (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 13 رمضان 1442هـ.