حجز موعد جمعية الكويت.. وزارة التجارة والصناعة حجز moci.shop

حجز موعد جمعية تعاونية moci kuwait هو من خلال رابط يمكنكم من الاستفادة من عملية التسوق الغذائي الذي يتركه موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية باستخدام الهوية الوطنية، وذلك بهدف الحصول على فرصة للتسوق عبر الجمعيات التعاونية من خلال الخدمات الذكية، وذلك بناءا على فرض الحظر بسبب وباء كورونا لتسهيل توفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين في دولة الكويت، والوافدين إليها ويهدف ذلك الأمر إلى حفظ سلامة وصحة المواطنين ومنع التجمعات، واليكم كافة التفاصيل في السطور القادمة.

حجز موعد جمعية تعاونية، رابط حجز موعد جمعية عبر وزارة التجارة الكويت moci.shop kuwaitـ، وهو من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين والمقيمين في الكويت، نوفر لحضراتكم متابعي موقعنا الكرام رابط حجز مواعيد الجمعيات التعاونية الكويت عبر موقع وزارة التجارة والصناعة الكويت وخطوات حجز المواعيد.

حجز موعد جمعية الكويت

حجز مواعيد الجمعيات التعاونية الكويت، تعتبر من الخدمات المنطلقة حديثا من خلال وزارة التجارة والصناعة في الكويت، حيث يقوم الراغبون في حجز موعد عبر وزارة التجارة الكويتية بالدخول والولوج عبر الرابط الإلكتروني المخصص وحجز موعد، وقد تم إطلاق خدمة حجز المواعيد بهدف تنظيم عملية التواجد داخل الأسواق ومراكز التموين وكذلك الجمعيات التعاونية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين بمنع التزاحم.

خطوات حجز مواعيد الجمعيات التعاونية moci.shop kuwait

تبدا وزارة التجارة والصناعة الكويتية فى ظل تطبيق حظر التجوال الجزئي والمقرر استمراره لمدة شهر بدءً من الخامسة مساء حسب توقيت المدن الكويتية على تنظيم عمليات التسوق الغذائي داخل الجمعيات التعاونية الكويتية حيث تم تفعيل موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتي وذلك للاستقبال طلبات المواطنين حول الحصول على موعد للتواجد داخل الجمعيات التعاونية وذلك بشكل احترازي لضمان عد انتشار العدوي مابين من خلال تقليل حد التجمعات داخل منافذ الجمعيات، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية خطوات وطرق حجز موعد الجمعيات التعاونة

يمكن للراغبون في حجز موعد الجمعية التعاونية والتموين moci.shop kuwait من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة صفحة حجز موعد التموين والجمعيات التعاونية عبر وزارة التجارة في الكويت.

اضغط خدمة مواعيد التسوق والتموين.

ادخل الرقم المدني والرقم المتسلسل.

ادخل رقم هاتفك وكذلك بريدك الإلكتروني.

اختر سبب حجز موعد الجمعية التعاونية.

اختر الموعد والتاريخ المناسبين وأكد ذلك.

قم بحفظ بيانات حجز الموعد وباركود الحجز لإظهارهما عند دخول وخروج الجمعة كذلك.

وزارة التجارة والصناعة حجز موعد للجمعية Moci

توفر وزارة التجارة والصناعة الكويت الرابط الإلكتروني الذي يسهل على المواطنين عملية الدخول خلاله لحجز موعد عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للراغبين الآن إتباع الخطوات السابقة لحجز مواعيد الجمعيات التعاونية عبر وزارة التجارة الكويت moci.shop kuwait

حجز موعد جمعية تعاونية، رابط حجز موعد جمعية عبر وزارة التجارة الكويت moci.shop kuwaitـ، وهو من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين والمقيمين في الكويت، نوفر لحضراتكم متابعي موقعنا الكرام رابط حجز مواعيد الجمعيات التعاونية الكويت عبر موقع وزارة التجارة والصناعة الكويت وخطوات حجز المواعيد.

حجز مواعيد الجمعيات التعاونية الكويت، تعتبر من الخدمات المنطلقة حديثا من خلال وزارة التجارة والصناعة في الكويت، حيث يقوم الراغبون في حجز موعد عبر وزارة التجارة الكويتية بالدخول والولوج عبر الرابط الإلكتروني المخصص وحجز موعد، وقد تم إطلاق خدمة حجز المواعيد بهدف تنظيم عملية التواجد داخل الأسواق ومراكز التموين وكذلك الجمعيات التعاونية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين بمنع التزاحم.

رابط حجز موعد جمعية kuwait moci.shop

يمكنك حجز موعد بالجمعية التعاونية من خلال رقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر عليك الولوج إلى موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتي.

يظهر أمامك قائمة منسدلة ما عليك سوى النقر على زر الخدمات الإلكترونية.

اختيار ايقونة تحديد موعد لزيارة الجمعية التعاونية.

يجب إضافة رقم الهوية أو رقم الطلب الخاص بك، مع إضافة البيانات الشخصية كاملةً.

يجب إضافة رقم هاتف والبريد الإلكتروني.

تحديد الخانة المخصصة بالتسوق في موعد الحظر، وتحديد موقع التسوق أي الجهة.

ثم تحديد الموعد من خلال الأيقونة المخصصة لذلك، وبالتالي حجز موعد وإضافة التاريخ والوقت.

ثم بعد ذلك يجب تأكيد الطلب من خلال النقر على ايقونة التأكيد.

ثم يتم مراجعة الطلب والجهة المراد التسوق منها والتأشير على الموافقة طالما الطلب لا يتعارض مع السلامة العامة؛ ولكن يجب الالتزام بالموعد وعدم التخلف عنه.

وقد زاد البحث عن رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت في الفترة الأخيرة، وذلك لشراء السلع المختلفة مثل الملابس والسلع الغذائية التي يحتاج إليها جميع المواطنين.

وقد أتاحت وزارة التجارة والصناعة بالكويت ذلك الرابط من أجل تحديد موعد مسبق للحصول على السلع المطلوبة منها للازدحام والتكدس، وهذا الموعد والباركود الخاص بالسلع هو بمثابة تصريح للحصول على السلع في أوقات الحظر ولكن مع منع تجمع عدد كبير من المواطنين.

المصادر :

https://mhtwyat.com/kuwait-food-shopping-appointment-reservation-system/

https://mhtwyat.com/%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9/