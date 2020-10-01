فى اليوم العالمى لكبار السن .. خطوات للرعاية أهمها النشاط البدنى

ويستهدف العالم من الاحتفال بـ اليوم العالمى لكبار السن بالتركيز على تلك الفئة، التى لعبت دورا مهما فى المجتمع سواء كانوا قادة أو مقدمى رعاية وغيرهم.

وتعتبر فئة كبار السن من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، لذلك تلعب الرعاية الصحية دورا هاما فى تزايد أعدادهم والحفاظ على صحتهم.

وأشارت الدكتورة الإيطالية سيلفيا فيتالى، طبيبة أمراض الشيخوخة، إلى كيفية إطالة عمر كبار السن، وذلك من خلال ضبط النفس أثناء تناول الطعام، والحرص على ممارسة النشاط البدنى وتطوير القدرات العقلية فى سن الشيخوخة.

وشددت فيتالى على أهمية النشاط البدنى فى سن الشيخوخة لكونه الأداة الوحيدة الذى ثبتت فعاليته فى محاربة اضطرابات الدماغ والزهايمر، عند الانتقال لسن أكبر من 75 عاما، ويؤدى للمحافظة على تنشيط الدورة الدموية، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".

وحثت الطبيبة على القيام ببعض التمارين لتحفيز وتنشيط القدرة على الانتباه وعمل الذاكرة، كما ودعت إلى تناول الوجبات الصحية المفيدة التى تحافظ على عمر طويل للكبد.