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فيسبوك تطلق وظيفة Watch together بتطبيق ماسنجر

لايف ستايل إيرينى بهجت 2020-10-05 10:04 تبليغ
فيسبوك تطلق وظيفة Watch together بتطبيق ماسنجر
فيسبوك تطلق وظيفة Watch together بتطبيق ماسنجر

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذه الوظيفة لا تقتصر على تشغيل مقاطع الفيديو المنتشرة على شبكة التواصل الاجتماعى فقط، بل يمكن أيضا تشغيل حلقات المسلسلات أو الأفلام، كما يمكن تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بتدريبات اللياقة البدنية مع الآخرين، بالإضافة إلى إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو، التى يتم تحميلها بواسطة المستخدم.

وإذا رغب المستخدم فى تجربة الوظيفة الجديدة فيمكنه بدء مكالمة فيديو أو إنشاء غرفة بتطبيق ماسنجر، وبعد ذلك يتم استدعاء وظيفة Watch together، ثم اختيار مقاطع فيديو من الفئات المختلفة أو بدء تشغيل مقاطع الفيديو المقترحة من تطبيق ماسنجر أو استعمال خانة البحث النصى.

وأوضحت شبكة فيسبوك أنه يمكن مشاهدة الفيديو مع ما يصل إلى 8 مستخدمين في مكالمة الفيديو بتطبيق ماسنجر أو 50 مستخدم بحد أقصى فى غرفة ماسنجر.

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