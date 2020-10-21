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صور .. ملابس لا يمكن الاستغناء عنها فى خريف 2020

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إيرينى بهجت 2020-10-21 09:58 0 تبليغ

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تستعين الفتيات بـ الإسكارف الخفيف فى فصل الخريف لكونه من القطع العملية التى تمنح الشعور بالتدفئة عند برودة الطقس، ويفضل اختيار الألوان المبهجة.

ملابس الخريف

 

وتستبدل الفتيات فساتين الصيف الخفيفة مع الفساتين الطويلة التى تتناسب مع أجواء الخريف لأجل الظهور فى إطلالات أنثوية أنيقة فى الخروجات الليلية والنهارية.

ملابس الخريف
ملابس الخريف

 

ويلجأ البعض إلى الاستعانة بالكارديجان القطن حتى يتناسب مع الفساتين والتنانير والبناطيل، فهى تعد من القطع العملية التى تتناسب مع الملابس المختلفة.

ملابس الخريف
ملابس الخريف

 

وعند الشعور بالبرد يمكن تنسيق الجاكيت الجينز أو الجلد القصير مع مختلف الإطلالات لأجل مواكبة موضة العصر والشعور بالدفء، أو البلوفر الصوف الخريف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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