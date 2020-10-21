صور .. ملابس لا يمكن الاستغناء عنها فى خريف 2020

تستعين الفتيات بـ الإسكارف الخفيف فى فصل الخريف لكونه من القطع العملية التى تمنح الشعور بالتدفئة عند برودة الطقس، ويفضل اختيار الألوان المبهجة.

وتستبدل الفتيات فساتين الصيف الخفيفة مع الفساتين الطويلة التى تتناسب مع أجواء الخريف لأجل الظهور فى إطلالات أنثوية أنيقة فى الخروجات الليلية والنهارية.

ويلجأ البعض إلى الاستعانة بالكارديجان القطن حتى يتناسب مع الفساتين والتنانير والبناطيل، فهى تعد من القطع العملية التى تتناسب مع الملابس المختلفة.

وعند الشعور بالبرد يمكن تنسيق الجاكيت الجينز أو الجلد القصير مع مختلف الإطلالات لأجل مواكبة موضة العصر والشعور بالدفء، أو البلوفر الصوف الخريف.