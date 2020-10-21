صور : تعشق أسرتها .. ملامح من حياة البرازيلية كارينا بيدوسكى

ودخلت كارينا فى مجال الأزياء والموضة حتى لمع اسمها بين الكثير لإطلالتها البسيطة الأنيقة. وحملت لقب ملكة جمال عند اشتراكها فى مسابقى ملكة جمال البرازيل 2005، كما مثلت البرازيل في مسابقة ملكة جمال الكون 2005. وكان والدها دومينيك سافيو بيدوسكى من أصل إيطالى، ووالدتها هيلين بيدوشى مارسيا من أصول ألمانية. عارضة الأزياء عاشقة لأسرتها، وتحرص كارينا على نشر صورها التى تجمعها مع زوجها وأبنائها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

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