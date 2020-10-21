بليلة أو فول مع ثمرة فاكهة.. نصيحة الصحة بشأن وجبة إفطار الطفل خلال الدراسة

ونشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" وجبات الإفطار المناسبة للطفل خلال فترة الدراسة. ونصحت الصحة الأمهات بضرورة أن يكون إفطار الطفل خفيفا ومتوازنا، حتى يقلل من الشعور بالإرهاق ويمد المخ بالطاقة اللازمة. واقترحت الصحة بأنه من الممكن أن يتناول الطفل طبقا من البليلة أو ساندوتش جبن أو فول مع ثمرة فاكهة.

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