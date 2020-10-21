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صور..  دعاء عامر تدعم محاربات سرطان الثدى بالمعهد القومى للأورام

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أحمد حماد 2020-10-21 14:45 0 تبليغ

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زارت الإعلامية دعاء عامر، اليوم الأربعاء، مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام 777  لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدى والتوعية بأهمية الكشف المبكر، فى إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردى، شهر التوعية بسرطان الثدى.

وأجرت دعاء عامر جولة داخل المستشفى بصحبة الدكتور عماد شاش مدير المستشفى، وأشادت بمستوى الخدمات الطبية المقدمة والتعامل الإنسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض.

دعاء عامر


وقالت إن أجمل مايميز هذا الصرح الطبى القومى هو أن الجميع يعمل من قلبه، مضيفة أنها أول مرة تزور مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام 777 وأنها ستكرر الزيارة مرات ومرات، وأن المستشفى نموذج مشرف للمستشفيات الحكومية ودعت كل محبى الخير لدعم المعهد القومى للأورام 777 للقضاء على مرض السرطان اللعين، كما دعت كل سيدات مصر فى كل المحافظات لإجراء الكشف المبكر والاهتمام بصحتهن.

دعاء عامر
دعاء عامر


جدير بالذكر أن إحصائيات مستشفى الثدى منذ بدء التشغيل فى عام 2013 حتى سبتمبر 2020:

- 362066 زيارة مريضة بالعيادات الخارجية

- 120995 جلسة علاج كيماوى

- 10219 عملية

أما بالنسبة للعمل فى ظل ظروف أزمة فيروس فكان كالتالى:

إحصائيات مستشفى الثدى من يناير - سبتمبر 2020:

- 88865 زيارة مريضة للمستشفى

- 54345 زيارة مريضة للعيادات الخارجية

- 18832 جلسة علاج كيماوى

- 815 عملية

- 13391 أشعة تشخيصية

- 1482 مسحا ذريا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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