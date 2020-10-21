صور..  دعاء عامر تدعم محاربات سرطان الثدى بالمعهد القومى للأورام

زارت الإعلامية دعاء عامر، اليوم الأربعاء، مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام 777 لتقديم المساندة النفسية ودعم مريضات سرطان الثدى والتوعية بأهمية الكشف المبكر، فى إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردى، شهر التوعية بسرطان الثدى.





وأجرت دعاء عامر جولة داخل المستشفى بصحبة الدكتور عماد شاش مدير المستشفى، وأشادت بمستوى الخدمات الطبية المقدمة والتعامل الإنسانى الراقى من قبل الأطباء وفريق التمريض.



وقالت إن أجمل مايميز هذا الصرح الطبى القومى هو أن الجميع يعمل من قلبه، مضيفة أنها أول مرة تزور مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام 777 وأنها ستكرر الزيارة مرات ومرات، وأن المستشفى نموذج مشرف للمستشفيات الحكومية ودعت كل محبى الخير لدعم المعهد القومى للأورام 777 للقضاء على مرض السرطان اللعين، كما دعت كل سيدات مصر فى كل المحافظات لإجراء الكشف المبكر والاهتمام بصحتهن.



جدير بالذكر أن إحصائيات مستشفى الثدى منذ بدء التشغيل فى عام 2013 حتى سبتمبر 2020:

- 362066 زيارة مريضة بالعيادات الخارجية

- 120995 جلسة علاج كيماوى

- 10219 عملية

أما بالنسبة للعمل فى ظل ظروف أزمة فيروس كورونا فكان كالتالى:

إحصائيات مستشفى الثدى من يناير - سبتمبر 2020:

- 88865 زيارة مريضة للمستشفى

- 54345 زيارة مريضة للعيادات الخارجية

- 18832 جلسة علاج كيماوى

- 815 عملية

- 13391 أشعة تشخيصية

- 1482 مسحا ذريا