ووفقا لما ذكرته سكاى نيوز عربية، فإن الغبار الذى ظهر اليوم، انتشر فى المكان المدمر بفعل الانفجار الذى ضرب المرفأ اللبنانى وخلف دمارا كبيرا. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا من جانبهم تداول اللبنانيون مقطع "التنين الهوائى" على مواقع التواصل الاجتماعى مصحوبا بنصائح بضرورة إغلاق النوافذ فى الأحياء المجاورة للمرفأ. كما شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تساقطا للأمطار بشكل متقطع وتقلبات فى الطقس وحركة هواء نشيطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكان انفجار المرفأ.. اللبنانيون يتداولون فيديو لـ التنين الهوائى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.