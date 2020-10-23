إنفوجراف.. جدول تطعيمات الأطفال منذ الولادة وحتى عمر عام ونصف

نشر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والمستشار الإعلامى للوزارة، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، جدول تطعيمات الأطفال منذ الولادة وحتى عمر السنة ونصف.





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