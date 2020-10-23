فيديو .. مواصفات أحدث رشاش ثقيل لـ كلاشينكوف

وحسب روسيا اليوم، كشفت الشركة فى فيديو، عن بعض تفاصيل السلاح الروسى الواعد، والذى يخضع حاليا لاختبارات يتوقع أن تختتم نهاية العام الجارى.

وأوضح الفيديو، أن الرشاش، مزود بشريط ذخائر، يتسع لـ100 طلقة عيار 5.45*39 ملم، بينما بلغ الوزن الإجمالى للرشاش 5.5 كيلوجرام.

ويتراوح طول الرشاش، بين 1085 و1145 ملم، فى حين بلغ طول ماسورة الرشاش، نحو 590 ملم.