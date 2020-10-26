شاهد : خلال احتفاله وزوجته ميلانا بالهالوين .. ترامب يوقع على ثمرة ياقطين

كما وقع الرئيس الأمريكى، على ثمرة يقطين، بعد انتهاء تجمع مؤيد له بولاية ماين، الأحد، مرجحا عرضها على موقع "إيباي" للبيع بالمزادات.

وعندما وضع ترامب توقيعه على يقطينة أحد الحقول الواقعة بمدينة ليفانت، مازح قائلا: "ستعرض على موقع "إيباي" الليلة".

ويشهد بيع اليقطين رواجا كبيرا حاليا، حيث يستخدم فى الزينة خلال الـ"هالوين" الذى سيحتفل به الأمريكيون بعد ستة أيام.

ويُعتبر التنكر ونحت أشكال الوجوه على ثمار اليقطين طقسًا تقليديًا من طقوس الهالوين يحافظ عليه الأمريكيون منذ مئات السنين.