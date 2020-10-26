كالعادة أحمد يونس يحتل التريند الأول فى مصر

واحتفل أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" باحتلاله التريند الأول فى مصر على تويتر، قائلا: "زى عادتنا أحلى صباح مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر .. صباحكم كله خير وبركة يارب".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، قائلين: "عظمة"، "انت ويونس والمزيكا وبس"، "التريند اتعمل عشان أحمد يونس".

وتضمنت حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة متنوعة من الأغانى، والنشرة المرورية وأبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.