لبؤة تهاجم قرويا وتقطعه إلى أشلاء فى الهند

وذكرت وكالة "تايمز أوف إنديا"، أن "الضحية أفديش ياداف كان يرعى الماشية بالقرب من حديقة دادوا الوطنية في 24 أكتوبر.

وروى عدد من رعاة الماشية الذين كانوا فى الجوار، أنهم سمعوا صراخ زميلهم وهرعوا للمساعدة، لكن بعد فوات الأوان.

ويشتبه السكان المحليون فى أن "يادافا قتلته لبؤة كانت مع أشبالها شوهدت بالقرب من القرية قبل أيام".

وأوضح مسؤول الغابات المحلى، أنيل باتيل، أن "الموظفين حاليا يحاولون تحديد عدد الحيوانات المفترسة التي غادرت المحمية".

وبحسب قرويين، فقد وقعت حادثتان منفصلتان خلال العشرين يوما الماضية، فى مناطق مجاورة، إلا أن المسؤولين يقولون إن "الحوادث وقعت فى غابة وليس بالقرب من القرى".

وتعتزم الإدارة المسؤولة عن المحمية تركيب كاميرات لتتبع تحركات الحيوانات المفترسة.